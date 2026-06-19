雨水過後，小溪邊的野菜熊蔥（Bärlauch，又名野韭菜）紛紛美得冒泡了。孩子看我每天摘上大把熊蔥，笑說：「繼櫻桃後，媽咪現在是熊蔥大富翁了。」退休 後跟著先生回到德國 ，最讓我不適應的是食物，其實我很能隨遇而安，唯獨飲食不行，草食族住在肉食王國著實痛苦，市場幾乎買不到葉菜類，在台灣時就已不愛馬鈴薯、胡蘿蔔等根莖類，我常自嘲來德國第一年沒餓死真是命大，更感嘆台灣人 在吃食方面實在太幸福。

德國台灣群組裡的朋友教我去森林或溪邊尋找熊蔥，果然讓我找到了。沒吃過熊蔥的先生有點擔心，上網查詢資料，讓他看過熊蔥無毒可食，從此愛上熊蔥。

都說很多食物吃的是回憶，熊蔥結合了蔥的清甜和韭菜微微辛辣的味道，但更為鮮甜。每每吃到熊蔥特有的韭菜辛甜味，就會想起媽媽。小時候鄉下大環境不佳，農家都是自炊，很少外食，吃麵更是生病時才能享受到的福利。小學時中午可回家吃午飯，彼時媽媽常忙於看診而無暇煮午餐，便差我去麵攤買兩元的黃瓜大骨湯；那大骨湯熬得濃郁，黃瓜軟爛，有時媽媽會特別多給五毛錢，請老闆加些韭菜。有次媽媽沒多給錢，老闆問我要加韭菜嗎？我回：「媽媽沒有說要加。」只見老闆抓了好幾根韭菜下鍋，我著急地說：「婆婆，我只有兩元。」老闆說：「妹妹，沒關係，那是我要請媽媽吃的。」若是買麵，媽媽會叮嚀只加韭菜不要豆芽，這習慣老闆也知道，甚至會多給一片肉片（看得我心急，深怕錢不夠），多出的那一片，媽媽總會叫我吃。長大後回想，那是老闆用實際行動表達對媽媽默默資助貧困產婦家庭的敬意。

受媽媽影響，我也特別愛吃韭菜和韭菜花，當第一次吃到熊蔥的韭菜味，不禁激動到落淚。有次媽媽通話時說起想念韭菜的味道，但牙口不好，吃不了了，當下心好酸，默默地在心中道歉，遠在千里外的我無法照顧她。我提議請大嫂把韭菜切碎炒絞肉，在電話另一頭的媽媽沒有作聲，我知道她不愛麻煩他人的個性，畢竟媳婦和女兒依舊不同。隔天我炒了蘑菇熊蔥，噙著淚水吃下。

因為珍惜，我盡可能運用熊蔥，素炒、拌沙拉都鮮甜，熊蔥白炸蔥油或快炒雞柳，煎熊蔥蛋餅或烙盒子，做核桃青醬、奶油熊蔥醬冷凍著，過季後還可繼續享食。

每每採摘熊蔥時，總想著媽媽一定會喜歡，可惜她已遠行，只能在夢中勾勒與她共享熊蔥的場景。