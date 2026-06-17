程耀毅／一位很黏的壞朋友

通信三個月之後，我跟她約在輔大中美堂後門第一次見面。

她後來說，那天她刻意穿得不那麼刻意，不想讓我以為她很在意這次說不上是約會的見面。

那天，趁著空檔，我在機車旁邊點起了一根菸。裝瀟灑的同時，眼角還一邊確認她有看到。

看到臭男生抽菸，基本上像她這種念音樂系的女孩子應該都不會喜歡。藏在這個動作下的，有意識的想法，應該是「我也沒有想要很用力地包裝自己。不要說我之前沒跟妳說。還喜歡的話，那就來吧！」那種很愛把自己塑造成美國西部電影裡，靠在棕馬旁微瞇著眼吞雲吐霧、營造出反骨帥氣牛仔的，死大學生。

我失敗了。「男生會抽菸的確令人很難不討厭，」在一起之後，有一次她說，「但是我想我應該可以讓你因為我而改變。」原來，她是這種很喜歡挑戰因難人生議題的女生？我感受到她被激發出想要改造我的母愛。那一年，她剛從代課老師，考取了正式教師的執照，滿滿的教育狂熱。

「結婚以後，我希望你可以為了我們戒菸。」在論及婚嫁時，親愛的準老婆這樣跟我說。喔？打從我高四那一年抽菸開始，江湖上傳聞中，人生最有可能會戒菸的三大機會終於要發生了嗎？第一個，被最最最愛的人情勒（若不是老婆，那就是上輩子的情人）。第二個，你超級有錢家人的遺囑上寫明了你不戒菸就沒得拿。第三個，你得了絕症。

菸癮就像是一位很黏的壞朋友（也有外國朋友會比喻說是前男／女友，你不要了，他／她還是會一直回來找你。不過我覺得這種說法不只自我感覺非常良好，而且完全卸責），況且對我來說，還是一位從上世紀就初識到深交的老朋友。

然而，時間一久，就像美國影集《絕命毒師》裡的人物，愈來愈討厭自己對某種東西那麼依賴成癮，那種被控制，被綁架，被情勒的感覺。我不是不知道某個習慣不好，可似乎就是在等某一個人，在某一個對的時間，促成某個事件，來幫我終結這個惡習。

它發生了（真不知道該說是夜路走多了，還是我真的很有福報）。

最近，親愛的老婆在家上廁所的時候，發現我意外忘在馬桶蓋上的電子加熱菸。我本來想，完了，假使不是破口大罵我一頓，或是哭爹喊娘地述說她嫁給我以來種種我的不是（雖然她從來沒演過這一齣戲碼），要不就是直接宣布冷戰，然後回娘家讓彼此冷靜冷靜。

顯然一時的驚恐限制了我的想像。在我跟她坦承的確有抽菸事實，且日後絕對改進之後，她在一家四口的家庭群組裡，公開向孩子們分享這個令人沉重的訊息。她說起我工作及持家都很高壓且辛苦，可能才需要再次藉由抽菸這樣的方式來獲得放鬆及解脫。說到我已經向她承諾要再次戒菸了，接著請兩個孩子要一起支持把拔戒菸，希望我可以好好愛護自己的身體，之類的。兩枚孩子，很貼心及識相地，在他媽發言後，立馬留言把鼻加油之類的雞湯文字。

我真的（要登報）感謝親愛的老婆，她終於發現了。給了我一個該停下來的理由。

那一天，我把整根價值上千元的加熱菸電子裝置，以及手上剩餘的菸彈，全部丟進廁所的垃圾桶裡。啊！是不是該要做垃圾分類？

※ 提醒您：抽菸，有礙健康