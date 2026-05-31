卓瓊鈺／裁縫店老闆的女兒

我的母親是裁縫師，小學畢業後就開始學習裁縫，學成後由於師傅不願教她剪裁，便隻身前往台北拜師學藝。她製作的衣服因為做工細緻，並且會為客人設計符合身形的樣式，許多客人慕名而來。

婆媽都愛訂製夢的衣裳

小時候的我，很喜歡當裁縫店老闆的女兒，因為可以每天穿得美美的。我讀小學時，周三是便服日，經常可以穿著媽媽做的蓬蓬裙或公主裝到學校，常獲得師長的誇讚，也讓同學羨慕不已。

然而，母親的服裝店並非一開始就受到歡迎。初期店面開在外婆家一樓，位在新竹南門市場附近，地段稱不上最好。南門地區是新竹較為純樸的地區，記得那時母親向廠商買了一塊蕾絲布料掛在櫥窗的架子上，整整三年都乏人問津。直到幾年後，店面搬到熱鬧的東門市場，這塊蕾絲布料的魅力終於有了發揮的機會，上架第一天便被客人下訂，製作好的蕾絲洋裝穿在假人身上，馬上又有一堆人來詢問，可惜當時店裡只有那一塊蕾絲布料，其他人只好望衣興嘆。

除了普通衣衫，母親也擅長做各類服裝，譬如上班族的各式套裝，婚嫁喜宴要穿的小禮服等，雖然手工訂製並不便宜，又往往得等上數周到數月，但比起百貨公司販售的設計師款更貼合身形，又不容易撞衫，許多婆婆媽媽都喜歡到店裡翻閱美、日流行服裝雜誌，來訂製自己那件「夢的衣裳」。

母親靠著自身手藝養大了三個孩子，在我和哥哥出國留學、弟弟念私立大學，家中的經濟負擔格外吃重之際，她仍咬著牙做到深夜，撐過那段日子。

我是媽媽的專屬模特兒

受媽媽影響，想當服裝設計師的願望一直埋藏在心底。考大學時本想考服裝設計系，但因為課業成績不錯，進了醫學院。大學時期，衣櫃裡的許多衣服仍是媽媽做的，不過當時大家流行穿牛仔褲配T恤，媽媽做的那些正式洋裝，讓我顯得有些格格不入。那段時間，我並不那麼喜歡穿她做的衣服。

後來我當了老師，不時要出國開會、上台演講，媽媽做的衣服就非常合適。記得我第一次出國演講，她像是要讓我去參加服裝秀一樣，一口氣為我做了五套衣服。每當我走下台，只要有人問起我的衣著，便會得意地回答：「這是我媽媽親手縫製的！」回家轉述，媽媽非常開心，又繼續埋頭幫我做，好像我是她的專屬模特兒。

現代人大多不訂製衣服了，休閒衣著有便宜的快時尚，正式的套裝或禮服，買幾件專櫃品牌也就夠了；另一方面，要找到合適的裁縫並不容易，許多老師傅早已退休。至於身為服裝店老闆娘的女兒，大家可能會問我會不會做衣服？學是學了一點，大學時的軍訓裙和平時穿的襯衫都是自己做的，但像外套這類難度較高的款式，還是得拜託老媽。本想著退休後可以傳承媽媽的手藝，然而這三十多年來教書、寫論文，大量使用電腦讓我的視力大受影響，只能放棄。幸好，這幾年，學藝術的姪女對服裝設計很有興趣，願意接下媽媽的店，手巧的她也承襲了媽媽的手藝；至於姪女的寶貝女兒，自然就成為她最可愛的模特兒了！