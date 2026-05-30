珍齡／關於「裸」的覺醒

近日走進傳統市場，攤販的吆喝聲依舊此起彼落，但在熟悉的喧囂裡，我嗅到一絲細微的轉變：我看見有人在找零時，順手從包裡取出摺得整齊的購物袋；也瞥見有人在攤位前短暫遲疑，像在思索「要不要多拿一個塑膠袋」。隨著限塑的消息傳開，以前隨手拿了就走的習慣，現在多了「想一下」的遲疑。這種由不便所產生的自覺，反而令我心裡踏實，跟著想起上周去體驗「無肉市集」的小插曲。

那天，我帶著慣用的環保餐具走進市集。與傳統市場五彩斑斕的塑膠袋風景不同，這裡「裸買裸賣」的攤位錯落有致地排開，空氣中沒有油煙翻騰，取而代之的是音樂在人群與樹影間流動。便利在此處亦不再是理所當然，若沒帶碗盤，就得花點小錢租借容器。這種被標上價格的「方便」，像輕聲的提醒：過去習以為常的索取，其實都不是免費的喔。

我領了餐點，在花台邊坐下。陽光落在餐盒上，沒了層層包裝，食物看起來更清爽、更像它原本的樣子。彷彿也喚回人與自然之間，原本應有的距離與節奏。

餐後，我被一陣淡淡的麥香吸引，走向一個麵包攤。黑麥酸種麵包與香氣馥郁的咖哩粉整齊陳列，我心中升起一份想帶回家的喜悅。正打算掏錢，老闆卻微笑問：「有帶袋子或盒子嗎？」我愣了兩秒，搖搖頭。他一臉抱歉地婉拒了我的購買，我也只好空手而回。

說實話，那一刻我一點都不覺得麻煩或失落，心裡倒是升起一種敬意。在這個追求利潤與速捷的消費世界，能有店家願意為了理念而拒絕生意，這份堅持真的很酷。那塊沒買到的麵包，成了我當天最深刻的收穫。

以前總覺得減塑或環保是很大的課題，那天才發現，當我願意稍微想一想時，我跟手中的食物、跟生產者的關係，好像就變得不一樣了。所謂的「裸」，不只是少用包裝，也不只是商品去除標籤，而是找回簡單生活的真實感。

環境的守護不能只靠規範，真正的改變，往往始於願意停下來的念頭。