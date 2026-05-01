李廖潘子／隱性孤獨老人，也需要關心

台灣政府和民間團體關注獨居老人不遺餘力，送便當、話家常、陪運動，並協助住家整理與醫療照護，成效頗佳。獨居老人是明顯的孤單老人，容易辨認也容易獲外界關懷，然而還有一類，與配偶或家人同住，內心卻萬分寂寞的「隱性的孤獨老人」，最常被外界忽略。

一位一起晨運的八十歲鄰居大姊，與先生同住，家事都由先生處理，有兩個已在外自組家庭的孝順兒子，可說是鄰里婦女欣羨的「幸福太太」。她兩年前健檢發現罹患乳癌，知道我是癌友，便一股腦地將內心的憂傷與恐懼全告訴我。

我是過來人，知道癌症療程身心壓力大，需要有人支撐。我建議她要跟先生、兒子們說心事以減緩壓力，她說先生完全無法理解她的憂鬱心情，認為乳癌經過切除手術之後便沒事了，有什麼好煩惱的？兩個兒子會買補品給她，卻不會詢問她的心情；媳婦們人很好，但不曾同住，她也不敢貿然開啟這類沉重話題。她說外人羨慕她丈夫體貼、兒子優秀，事實上她卻無人可談心，非常孤單。這位大姊即是「隱性的孤獨老人」。

最近，她告訴我，癌症治療完成後長期失眠，擔憂復發到完全無法入睡，甚至出現恐慌症。我在癌症治療後，也曾經有兩、三年的失眠經歷，但沒有恐慌的症狀，最後是靠著靜坐放鬆逐漸改善。她的恐慌狀態顯然需要專業人士協助，由於現代人身心壓力大，近年來中央與地方政府的相關機構皆有免費的助人專線或諮商門診，甚至坊間的心理諮商所如雨後春筍般成立。我建議她趕快去看心理諮商，她搖搖頭表示：「我沒辦法跟陌生人說心事。」我只好繼續利用晨運的時光傾聽她的心事，也一起討論身心放鬆的方法。

看來，要「隱性的孤獨老人」在心情低落時主動向外求助是不太可行，期盼政府或老人公益團體也能重視這一塊，多呼籲同住的家人要主動關懷，三不五時詢問老人家的心情。