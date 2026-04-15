林櫻芷／長大後，我又回到公園

兒時玩大富翁，走到「公園」這一格總是特別懊惱，在局勢震盪的遊戲中，唯有走到此處必須強制自己休息，眼巴巴望著朋友們繼續前進。

雖然在遊戲裡不喜歡，但童年記憶裡卻不時有公園的景致。父親常在假日開車載一家到大公園裡野餐，他躺在樹蔭下午睡，母親與我們姊妹在一旁玩耍。各式球類飛來飛去，笑鬧聲中父親安心地打起呼嚕。

公園旁常有小攤販，某日我發現地瓜球配紅茶的滋味絕妙，便經常和母親討幾枚硬幣，用小小的手心拋上拋下、噹啷作響。任務完成回到樹旁，父親往往也睡飽了，起身加入我們的行列。樹梢常卡住我們的風箏、羽球、皮球，再被我們協力拿下。公園是我們一家歇息的地方，姊妹多日的讀書腦袋放了電，父母連日來的工作緊繃放了鬆。

出社會後我曾遺忘公園的意義，與朋友討論住宅附近與其擴建公園，不如興建商場、書局等更有價值的建築物。但這種種想法，在我成為一位母親後全數翻盤。

喜愛徜徉於戶外是孩子的天性吧。每逢假日，先生與我便會尋覓各種公園，人潮眾多或偏僻客少的，透過與孩子前往各座公園，間接地於許多地方深度旅遊。長大後很少玩兒童遊樂設施了，但為了陪女兒，我又開始接觸溜滑梯、小石子池；如同當年的父母，我們張望著哪兒有樹蔭，可讓人在豔陽下躲一躲。

如今的公園功能性強大，多層樓的巨型滑梯讓我滑下時忍不住尖叫，鞦韆可以親子共乘一同搖擺，還有從高處溜下的滑草坡。童年時沒勇氣挑戰的設施，如今都能放膽去玩；公園邊站著許多父母，卻大多只看不玩，他們或許是真的沒興趣，也或許是顧慮成年人的身分，而壓抑了熱烈而真實的渴望。

童年是回不去的遠方，我牽起寶貝女兒的小手，亦牽起內心深處的小女孩，一同收穫幸福與快樂。