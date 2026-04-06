李玥融／熬糖，熬人生

二月趁著連假回台南老家一趟，躺在兒時睡了幾十年的床上，狠狠補眠一番，洗去屬於城市快節奏的步調。一覺翻身醒來，與北部截然不同的低緯度暖陽落進臥室。起身，開窗。我徹頭徹尾重新做回鄉下的孩子，當回父母的小孩。

待太陽降溫的午後，我同父母一起到住家後的糖廠散步，隨著時代改變，老糖廠已不再製糖，在我出生後幾年轉型成為文化園區，這塊再利用的土地，可以說是以不同的樣貌，伴著童年的我一齊重新成長。

糖廠每年都會有藝術家進駐，所以每每踏入這裡，便是另一番風貌，但永遠不變的是，關於這塊土地歷史文化的展覽，總不會缺席。

看著前人製糖的照片，爸爸站在曾以五分車載運大量甘蔗與糖包的鐵軌上，指著那張黑白照跟我說：「你知道嗎？以前外公就像他們一樣，在這裡工作。」我驚呼，外公過世多年，我竟然現在才知道外公和這裡早有淵源。過沒多久，看到另一張照片，又讓爸爸想起他某個認識的長輩也曾在此擔任課長。小時候，這裡只是我的遊樂場，長大後才發現，它見證的不僅是砂糖帝國的歷史，更是上一代人的經濟命脈，而我卻與之如此接近。

看著昔日用來儲放砂糖的倉庫群披上夕陽的薄紗，媽媽的視線又把我們帶向糖廠冰店旁的一片小樹林，我家的社區便埋藏在這片樹林身後。「以前鄰居大哥很熱衷於打理後院，你小時候和朋友還能在那裡烤肉耶！」媽媽感慨地說。「對啊。」我附和著，思緒跟著孩時在樹叢間奔跑的我飄走，一邊愣愣地看著那片早已雜草叢生的空地；鄰居大哥在幾年前生病走了，小時候他特別疼我，當我沒有玩伴時，他總會蹲下來花時間陪我玩，是社區中我最親近的大人。

沒想到這趟糖廠之旅能將過去的時間喚醒，儘管這裡不再壓榨甘蔗、熬製蔗汁，但對外公及鄰居大哥的思念，早已化作為糖，成為我味蕾裡的記憶，而這塊土地仍不停歇地熬煮著在這裡生活的我們，我是在糖廠長大的孩子。