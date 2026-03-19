初為人媳時，由於先生是長子，婚後自然只能與公婆及小姑小叔們同住。婆家位在基隆鄉間的半山腰，有著大廚房與大院落。

猶記得那年的中元普渡，婆婆把宴席辦在自家院子，前院燈亮如白晝，從傍晚時分起，公婆雙方的親戚攜家帶眷來訪，可謂川流不息。

我挺著七個月大的孕肚站在廚房的水槽邊清洗鍋碗瓢盆，一落又一落油膩的碗盤不停地送進來，水槽放不下了，便堆疊到一旁的餐桌。聽著前院傳來陣陣歡聲笑語，只有我獨自在廚房像機器人般洗滌一片狼藉。雙手被冰冷的自來水浸得發麻，心也跟著麻木起來。

白日上了整天班的我早已疲憊不堪，當先生端著待洗的杯盤走進廚房，吩咐我洗完就回房休息，我只靜靜看了他一眼，他何嘗不知前院通宵宴客，碗盤怎麼可能洗得完？但身為人子，他又能如何？

雙腿浮腫、腰背痠疼的我將肚子頂在水槽壁靠著以借力，安靜且奮力地洗刷，內心卻有無數念頭在咆哮。無言地問自己，為什麼要從長女的坑又跌入長媳的坑？同事懷孕，娘家婆家皆當寶供著，而從小信奉孝悌的我卻連根草也不如？身體的不適加上心中的怨念，讓緊繃、脆弱、挫敗、孤寂等負面字眼充滿身心。一邊想著，我的價值觀真的正確嗎？有必要繼續委屈自己嗎？

此時，先生的五嬸也端了一疊髒盤子進來，看到廚房的慘況，驚訝道：「碗盤怎麼這麼多？就妳一個人洗？我幫妳。」

但怎麼可能讓客人洗碗？初來乍到，我與婆家的親戚並不熟識，且因為沒有嫁妝而被婆婆不喜，嫁進來後，面對一切更是謹小慎微。

五嬸看出我不安，便說：「那我站在這裡陪妳。」果真就站在台階上陪我洗碗。我過意不去，請她去餐桌邊坐著。她搖搖頭對我說：「我女兒早妳一個月結婚，聽說也懷孕了，不知在婆家過得好不好？也不好經常去看她。」她眼中有著慈母的擔憂，又笑一笑，說：「我陪陪妳，希望她在婆家，也有人能幫助她。」

看著她誠懇樸實的臉，武裝自己的力量差點被卸下。把盈眶的淚水逼回去，我給她一個肯定的眼神與笑容，回答：「一定會有的。」

五嬸沒受過什麼教育，但那一刻，我覺得她比很多讀聖賢書的人更可貴。她不知道，她的體貼猶如給了我一個「隱形的擁抱」。這份溫暖讓我重新打起精神，也黏回我幾欲解體的價值觀，停止鑽牛角尖，繼續「為母則強」地為生活努力著。