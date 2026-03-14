易牙憂／一位胖妹的自白

2025年初雄心壯志誇下豪語，說自己要減重十公斤，但在剩餘一個半月的十一月，我還沒有達標。

人生到了中年的入口，隨著歲數上升，以及看身邊人愈來愈多的疾病，才意識到體重過重似乎不是一個進入中年的好狀態。靠著公開自己的新年新目標，我試著讓自己沒有回頭路，認真飲控與運動。

飲食控制真是非常奇妙的旅程，從最初讓自己不要吃到「撐」，到減低零食的頻率，到後期會閱讀食物成分表再做出選擇。太多次想著「吃一口就好」，到最後是「一口我都不配」的壯烈嘶吼。而在這些內心轉折中，我發現自己裡面住了另一個「人」，依照她的習性，我戲謔地稱呼她「胖妹」。

胖妹喜歡高熱量、高糖、高油以及精緻澱粉，搭配不願意被收束的狂放性格。過往那些屬於她的小確幸，讓標準體重成了遙不可及的目標。

剛開始為點心攝取被強制減少而生氣的胖妹，是個善妒的風紀股長：「為什麼他可以吃第二塊？」「憑什麼她喝半糖飲料還加珍珠？」各式各樣斤斤計較中，她總是忿忿不平地目露凶光盯著對方，內心小劇場此起彼落。

回顧上半年，我的內耗總是來自不得不「暴力鎮壓」胖妹綿延不絕的食慾與多餘好奇心。她甚至連散步時看見、聞見路人手中的鹽酥雞，都會想著方圓幾公里有鹽酥雞攤位，是不是可能「順路」過去，買一點油炸的健康原型食物來吃？

安撫她的其中一種方式，是答應周末可以有cheat days，是的，必須不只一天。特價購入的冰品、聯名的甜品、大寫著快樂的洋芋片，這一切讓減重的進度緩慢進行。是的，胖妹也是一個藉口大師。開始讓自己固定飯後散步，胖妹會約我去不同超商逛逛，看看新商品、打折商品，有時一不小心自己就已經吃完第一枝冰棒，不自覺吃起第二枝。很久很久以後，胖妹才學會，原來買一送一的東西沒在同一天吃完，也沒有人會搶去。

目標是抵達標準體重的我，會在今年繼續與胖妹搏鬥。試著在各樣的選擇中不隨意動搖，也不輕易讓暴衝的胖妹將理智撞飛。

盼望我們皆成為更健康的人。