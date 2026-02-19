新白／媳婦確實是外人

多年前，與前同事玉娟在聊天時，總免不了提起家中的煩心事。她的兒子婚後與媳婦定居台北，一年回老家不過一、兩次。即便回來，媳婦總是板著臉，進門後低頭滑手機，彷彿當玉娟不存在似的，連一句「媽」都不曾說出口，更別提主動幫忙家務。玉娟說起這些事，語氣裡滿是委屈與憤怒，覺得自己付出一輩子，卻換來冷漠以對。

前些日子，我在菜市場巧遇玉娟。她的神情卻與記憶中大不相同，眉眼間少了怨氣，多了從容與笑意。寒暄之後，我忍不住問起她與兒子、媳婦的近況。玉娟淡淡地說，她已經釋懷了，現在心情反而輕鬆許多。

我好奇她是如何走過這段心境轉折。玉娟說關鍵在於她重新看待「婆媳」這個角色。她忽然明白，常聽別人說要把媳婦當成女兒，其實並不公平。女兒若有不妥，父母自然會糾正；可媳婦並非自己生養，若用「女兒」的標準來要求，只會徒增摩擦，讓彼此更緊繃。期待愈多，失望也就愈深。

於是玉娟改變了自己的想法。她告訴自己：「媳婦不是女兒，只是外人。」把媳婦當成客人看待，前來時禮貌相待，離開時不多干涉。對方的冷淡，不再被解讀為不敬；不幫忙家務，也不再放在心上。當期待放下，壓力自然消散。

如今的玉娟，學會把情緒留給自己，把距離留給關係。她不再糾結於稱呼與態度，而是專注過好自己的生活。或許，真正成熟的婆媳關係，不在於親如母女，而在於懂得分寸。這份轉念，讓玉娟找回了久違的平靜，也開啟了她對家庭關係的新理解。