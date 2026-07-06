年過耳順的女性：從行動派到慢生活的心路歷程

我是個熱情有活力，隨時都充滿電的人。從年少到年逾耳順，不管是別人眼中的我，還是自己感受到的我，都是容光煥發、像個不斷電的電池一般，每天電力滿滿，活力充沛，好像沒有任何事會讓我覺得「累」。

個性行動派的我，做起事來，快速、積極、不遲疑，能跑就不會用走的，能站就不會坐著，隨時隨地都擁有可以「出發」的能力。只要我想要做的事，如果沒有立即去做，心裡就會產生忐忑，坐立難安。一定要等到我把事情做好，做完了，我的心才會安定下來──正如寫文章一樣，我會一鼓作氣寫完才休息，怕時間一過，靈感就消逝。

但隨著年歲漸長，過了更年期 之後的自己，明顯感受到體力、視力、記憶力、思考能力都逐年下降，除了筋骨的酸痛與不適，偶爾還有失去平衡的時候，讓我深深感受到身心不再與健壯劃上等號。我瞬間明白自己已不再是永遠不倒的女強人，而是步步走向垂暮的老年人了。

因此，年逾耳順有自知之明的我要做的是「慢」與「不急」，不能再仗著自以為是的年輕「要強」、「執著」。行動派求快的結果，會為自己帶來可能的身體傷害，不服老的下場帶給自己的將會是提早臥病在床的危機。

有了這些令人心驚的預測結果，我再次提醒自己：「凡事須小心，行動要緩慢，年老須服老，執著礙健康 」。

希望秉此原則，為自己打造一個出入平安，健康永駐的幸福老年生活 。

年逾耳順有自知之明的我要做的是「慢」與「不急」，不能再仗著自以為是的年輕「要強」、「執著」。行動派求快的結果，會為自己帶來可能的身體傷害，不服老的下場帶給自己的將會是提早臥病在床的危機。（圖/作者提供）

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