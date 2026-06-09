木工的短體悟：工具到底壞了沒？有些答案還是不知道比較快樂

【成長足跡】

前幾天，一個朋友找我幫忙，替他的店面做些小整修。做木工向來是件有趣的事，當然義不容辭。在施工的過程裡，倒是意外看見了自己心態上的一些變化。

剛接觸木工那幾年，窮得厲害，差不多是鬼見了都怕的程度。練習用的木料，多半是去垃圾堆撿回來的。許多必要的機器也買不起，只能拿著最簡陋的工具慢慢敲、慢慢磨。每次逛工具行，看到架上一排排名牌機器，總忍不住多看兩眼。

心裡流著口水，卻始終不敢下手。這兩年好命了些，陸續添購了幾台一直有牌子的工具。每次使用都小心得很，擦拭、保養樣樣不敢馬虎，簡直當寶貝供著。

到了朋友店裡，朋友是個典型的粗線條性格。人很好，熱心又仗義，就是做事習慣先動手再動腦。合作起來沒什麼問題，唯一讓我心驚膽跳的是，每當他拿起我的工具時，那些機器總會發出各種不太對勁的聲音。

那種聲音，木工人一聽就懂。是工具不當使用的嚎叫聲。每嚎一次，我心裡就跟著抽一下。一邊想著：「算了，大方點。」另一邊又想著：「要不要委婉提醒他小心使用？」話到了嘴邊，卻始終沒說出口。

猶豫之際，腦中忽然冒出以前讀過的一句話：「願車馬衣裘與朋友共，敝之而無憾。」以前讀到這句，總覺得沒什麼特別。

朋友要借車？

借啊。

反正有保險。後來才發現，那是因為自己開的不過是一台普通車，本來就沒什麼捨不得。如今看著自己珍視的工具被折騰得鬼哭神號，東西還沒壞，心裡就已經開始「憾」了。

這才明白，子路這境界，是真高。

想了想，人總得往前走。工具終究只是死物，再怎麼愛惜，早晚有一天也會磨損、報廢。與其把它們供著，不如讓它們發揮更大的價值。順便磨磨自己的心性。

於是決定閉嘴。

繼續聽著工具此起彼落的哀號聲。

順便親身體驗一下，「敝之而無憾」到底是什麼感覺。接受了它可能損壞的事實之後，再回頭觀察自己的內心。

老實說，離「無憾」還很遠。但很奇怪的是，那些原本刮心的聲音，好像也沒那麼刺耳了。

至少不再響一次心疼一次。古人智慧高。很多話年輕時讀不懂，不是因為文字太深，而是人生還沒走到那裡。以前總覺得「施比受更有福」是在勸人做好事。

現在反而覺得，它說的未必是福報。而是當你願意給出去一些東西時，也同時放下了一些執著。執著少一點，心就鬆一點。心裡鬆一點，日子自然就好過一點。

這大概就是所謂的福氣吧。至於我的工具最後有沒有壞？

有些答案，還是不知道比較快樂。

不過最近倒是有個新念頭——有空多去當志工砥礪身心還不錯！