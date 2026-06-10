道場效勞生：您相信輪迴嗎？三國大將軍何進轉世

曾經有人問我：「為何關公在三國時代身為蓋世武將，砍了這麼多人的頭，犯下這麼重的殺業，怎會很快就位列仙班成了大神，難道都不用遭受因果報應嗎？」且讓我敘述一件發生在道場的真人真事，來作回覆。

民國104年間，信眾王師兄的二哥，因已將近一週都很難入睡，吃了安眠藥睡著後就一直做惡夢；於是王師兄陪他第一次來道場祭解。二哥拄著拐杖走進來，外表忠厚人挺客氣，身形消瘦、臉色暗沉，看起來不太健康…

重點在敝人隨即感應到一股，環繞於他身旁，來者不善的煞氣，接著開始不停打嗝，打到連講話都有些受影響，我先請他們給效勞生淨身，自己則私下請示 關聖帝君 ：

「請示帝君：王師兄二哥是冤親債主纏身嗎？」獲賜三聖筊。

「請示帝君：可透過常來道場問解冤釋結杯、會靈、做法布施化解嗎？」獲賜蓋筊。

敝人靜待帝君指示約10秒後，「冥府黃令」四個字冉冉自敝人右腦浮現…獲賜三聖筊。

「請示帝君：冤親債主若領黃令討報必在短時間內取其性命，有解嗎？」敝人再靜待帝君指示約5秒後，「當效勞生」四個字冉冉自敝人右腦浮現…獲賜一聖筊。

本堂 關聖帝君 曾指示：「宇宙萬靈依循因果法則在三界五行、四生六道間輪迴不息，上界諸天可藉由考核、憑據眾生善惡功過介入改變其因果。」而當效勞生，成為神明的員工，直接履踐利益冥陽的天命，積功累德最快，亦可讓神明更有所本去調解人與冤親間的宿世怨仇，盡可能促成最圓滿的結局。

在與二哥閒聊後才得知，他今年五十四歲，未婚，是公職人員，年輕時得過腦瘤，已開刀。三十幾歲時發生車禍右大腿粉碎性骨折，已開刀，仍造成行動不便。約四十歲驗出紅斑性狼瘡，四十八歲罹患急性膽管炎，已開刀切除膽囊。約一年前開始洗腎，只好請長假留職停薪。

唉…真的非常坎坷的人生路，刀厄不斷，尤其是冤親債主尚未離開他，何時再出重手不得而知；我私下告訴王師兄帝君的指示，請他先設法規勸二哥每週來道場一次，約兩三個月較適應及瞭解後，我再勸他當效勞生。二哥應該是與帝君有深厚的緣份，之後果然每週都有來，他自己也說失眠狀況真的改善很多，身體亦輕鬆不少。

約兩個月後我就順勢開始遊說他當效勞生，沒想到二哥第一時間就答應，更震撼的是他第一次擲效勞生就三聖筊過杯！道場開辦迄今沒幾個。

從此之後，二哥除非是洗腎請假，幾乎每週都會來道場一次服務信眾、會靈、做法布施，大都是自己坐計程車來回，雖然仍是拄著拐杖，步履蹣跚，活得雖辛苦，但精神看起來好多了，也較有笑容；但是我仍感應到煞氣的存在，只是沒那麼惡意。

民國105年冬至前夕，二哥已經來道場超過一年了，有次他向我敘述當天凌晨睡醒前，一段栩栩如生的夢境：他夢見自己身處在一個古代的市集裡，望去四周盡是黃塵漫天，和模模糊糊的建築物、人影，沒一會兒他看到有一位白髮白鬚、白色裝束的老人，看不清楚臉，向他慢慢走過來，後面還跟著一群人影，夾雜著幾支朝向天際、類似刀槍劍戟的古代兵器，二哥當下感受到了一股肅殺之氣，內心開始恐慌起來。

老者很快就走到他面前，突然在兩人之間，冒出來一張方桌，還有白紙與毛筆，老人提筆就寫下兩個字，然後拿起那張約A3規格的白紙，在二哥面前晃了晃，上面寫著「何進」兩個斗大的黑字！

二哥說他被這兩個字嚇醒了！

東漢大將軍何進，字遂高，南陽宛縣人，本為屠羊戶出身，因賄賂宦官，同父異母之妹何氏得以選入宮中，成為貴人，並受寵於漢靈帝；何進也因此雞犬升天，官至大將軍，錄尚書事，封慎侯。後來為了對付十常侍而召董卓率軍隊入京，成了三國割據的始作俑者，而自己最後反被十常侍所殺。

敝人就二哥這段夢境，請示 關聖帝君：

「請示帝君：二哥…是何進來投胎轉世的嗎？」獲賜三聖筊。

我並沒向二哥轉述帝君的指示，只告知夢裡遇到他的累世冤親債主，還是只能透過斷惡修善，並不斷的造功積德纔能償還；二哥點點頭。

民國106年農曆正月十三，是 關聖帝君 得道飛昇日，二哥於當天凌晨在睡夢中，安詳往生。

帝君指示二哥自三國何進至今，為惡業力之牽引已歷劫多世，今生已全然清償；帝君會將祂的本靈，保調入靈修所修行，並繼續讓祂在道場擔任靈界效勞生，利益冥陽眾生；待玉旨任務圓滿，隨帝君回南天，天人法界化生。

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