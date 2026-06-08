統計系學生，未來竟靠「這行」吃飯？我笑著說不用算命，老師傅卻說中了我的人生

我一直覺得，台灣人對神明的情感很特別。大部分的人，可能是在遇到事情時，才會去廟裡求籤、問事、祈求平安；但對我們家來說，拜拜更像是一種日常。家裡供奉著三尊神明，阿公每天早晚都會固定上香，遇到重要的事，也總會先向神明請示，像是在混亂的生活裡，找到一個能安心的地方。

而我真正開始對這份信仰感到神奇，是在大學那年。那年暑假，家裡有位親人經營公司，原本一直都很順利，運氣也不錯，但那陣子卻突然變得很不平靜，不只事業不順，還接連發生一些血光之災。

姑姑後來提議，說附近有位很有名的「米卦」老師傅，很多人都特地去找他問事，於是我們一家人便一起前往。

那位老師傅大約八十多歲，眼睛幾乎快看不見了，靜靜坐在供奉玄天上帝的神明桌旁。親人先算完後，老師傅開始交代之後該注意什麼、遇到事情該如何避掉，講得十分仔細。

接著換阿公，最讓人意外的是，那位老師傅竟把阿公過去人生中發生過的重要事情，連時間點都講得相當清楚。

阿公聽著聽著，表情也愈來愈認真。

後來，阿公突然轉頭問我：「你要不要也算一下？」

我立刻搖頭說不要。

但不知道為什麼，最後還是默默坐到了老師傅面前。

老師傅先輕輕碰了一下我的手，我有些尷尬地笑著說：「我不用算啦。」

他皺了一下眉頭，沉默幾秒後，突然望向遠方，慢慢開口。

他說，我以後會從事媒體相關工作，而且會愈來愈好。

當下的我其實只覺得荒謬。因為那時候的我，還是統計系學生，每天接觸的都是數字，和「媒體」兩個字根本扯不上邊。我甚至還在心裡偷偷想，這也差太遠了吧。

可是後來的人生，卻真的慢慢朝著那句話前進。

我從統計轉到了文組。畢業後，第一份媒體工作甚至不是我主動投履歷，而是新聞台主動打電話找我面試。後來我一路從剪輯師、執行製作到編輯，現在的生活，也幾乎每天都和文字與影像有關。

有時候回頭想起那一天，還是會覺得很不可思議，我不知道那到底算不算命運。

但我開始明白，很多台灣人之所以相信神明，未必只是因為迷信，而是在人生迷惘、徬徨的時候，那些話語、那些儀式、那些信仰，會像一盞燈一樣，靜靜地放在心裡。

在你迷惘、還不相信自己的時候，好像有某種力量先看見了你。

還有那些我們曾經不相信自己，卻被默默看見的人生。

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