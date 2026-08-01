從左營軍港啟航：海軍官校生的最後一堂課

那是1990年4月的左營軍港，海風帶著鹹味，也帶著即將遠行的不安。老陽字號雲陽軍艦 船舯的舷邊，十幾位海軍官校四年級學生，一身潔白軍服，靜靜站成一列，等待敦睦遠航支隊啟航，航向數千公里外的南太平洋。

那一年，我們二十出頭，以為最重要的是眼前的航程。

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「敦睦遠航」是海官學生畢業 前最特別的一堂課，也是其他校園少有的畢業儀式。沒有鳳凰花下的依依惜別，而是跟著軍艦離開熟悉的港口，在浩瀚海洋裡完成學生時代最後一段共同航程。等到返國、畢業、任官，大家便如同離港的船隻，各自駛向不同的人生海域──有人留在艦艇迎風破浪，也有人投入陸岸單位，而那趟南太平洋之旅，竟成了同窗最後一次朝夕相處、同舟共濟的青春記憶。

快門按下時，有人望向鏡頭微笑，有人忍不住揮手；然而人群中，有兩位同學始終沒有回頭，他們的目光始終凝視港外的大海……當時沒有人知道，那一眼竟像是對未來的無聲承諾。三十多年過去，照片裡的同學人生各有精彩，而當年沒有看鏡頭的那兩位，直到今天仍未卸下白色軍服，依然堅守崗位，守護著這片海疆。

歲月改變了很多事。

曾經納編敦睦支隊的雲陽艦及同行的綜合補給艦，如今都已完成使命，靜靜退出歷史舞臺。軍艦會除役，鋼鐵終將鏽蝕，但它承載過的一代青春，卻沒有因此沉沒。

如今再翻開這張照片，吸引人的早已不只是那幾張年輕的臉，而是那些沒有入鏡的人生；真正漫長的航程並非遠航的幾十天，而是畢業之後三十餘年的歲月。

照片會泛黃，記憶卻愈久愈清晰。那一天，我們以為只是一次遠航的開始，多年後才明白，那其實是學生時代的最後一頁，也是人生航程真正的起點。謹以一聲問候，向當年一起站在甲板上的同窗致意──謝謝那段共同迎風破浪的青春，也祝福每一位曾經同舟共濟的夥伴，無論如今身在何方，都平安順遂，初心如昔。

願我們心中，都永遠停泊著一艘名叫「青春」的軍艦，只要想起那年左營港啟航前的海風，它便依然緩緩鳴笛，駛向記憶深處最溫暖的港灣。

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