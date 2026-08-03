職場生存秘訣：如何在「不合理」的世界尋找自我？

【人在職場飄】

有時候我們對這個世界最大的誤解，是太相信它應該要「合理」。

你會以為努力就該被看見、真心就該被回應、合作就該被獎勵。

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直到某一天，你發現你在深夜獨自完成的那份簡報，主管隔天連點開都沒點開；你努力維持團隊 氣氛、默默收拾爛攤子，績效評比卻落在後頭；會議中你站出來說了一句「我們是不是可以討論一下流程的問題」，隔天會議邀請裡再也沒有你的名字。

你以為世界是照邏輯運作的，照努力排順位，照公平來配對資源，照規則來獎勵好行為。

但慢慢會發現，邏輯是有的，只是它不是你以為的那套。

*

幾年前，公司招了一位年輕主管，是個一路從名校畢業、外商訓練出來的優秀人才。他相信清楚溝通、科學管理、透明制度，只要做對的事，就能帶出高績效。他真的很努力，對事不對人，每件事情都講道理……結果沒多久，他的團隊氣氛就像冷氣太強的辦公室，每個人都坐著，但沒人願意動。

我私下問過幾位同事，他們說：「他說的都對，但我們跟他沒有一點交集。」

我不忍心告訴那位年輕主管，世界不是照教科書那樣走的。人不是只被正確說服的，團隊也不是只靠KPI綁起來的。你不見得要請大家喝手搖飲、記住誰孩子幾歲，但你得讓他們感覺你不是只在「使用」他們。

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另一位同事，則是個邏輯清晰的數據專家。每次會議，他都能提出漂亮的數據洞察，圖表乾淨，分析嚴謹，有時還能補上一兩句幽默，氣氛不錯。

直到有次，他在跨部門提案會上，挑戰了一位部門副總的假設，雖然語氣禮貌，但用數據打了個漂亮的臉。那天之後，他發現自己的專案被「轉交他人協調」，簡報不再被邀請，也沒有收到明確的否定，只是慢慢從那張會議桌上淡出了。

「我不是為了反駁，我只是覺得應該把事實攤開來討論。」他說。

「你講得很對。」我點頭，然後在心裡補了一句：

你講的是理，對方用的是權。

世界不是線性方程式，而是多重選擇題──有些題目還沒有正確答案，有些甚至壓根不是你能出的題。

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還有一次，在國外受訓時，遇到一位很有才華的韓國女同事。她總是安靜地坐在會議室角落，但只要她一開口，簡報內容就讓人驚豔；然而，她從來沒升上主管。

「你不想帶團隊嗎？」我問她。

「我想，但我沒那麼會社交，主管好像比較喜歡那些會說漂亮話的人。」她笑了笑說。

我聽完有點難過，也有點佩服她的清醒──她沒說自己不夠好，也沒責怪體制不公平，只是理解了這個世界的邏輯，然後安靜地選擇了一條更適合自己的路。她後來變成公司內部最被信任的技術導師，從不帶人，但很多人都偷偷來問她意見。

她沒照世界的規則活，她照自己的方式，活出了讓人佩服的位置。

*

我見過太多善良、聰明、有能力的人，在現實面前感到挫折，因為他們以為「只要我夠好，世界會自然給我回報」。

這句話不完全錯，它只是在少了幾個條件的情況下，很難發生。

就像你有了好咖啡豆，也得有合適的水溫、研磨度與時間控制，才會泡出一杯好咖啡。你不能說豆子夠好就會自動變成一杯完美的濃縮。

但也正因為這樣，我們才有空間去探討自己與這個世界互動的方式、去調整節奏與表達方法。

這種「帶著理解去活著」的狀態，不是妥協，而是自由。

*

我們常常以為，事情只要做對、心只要真、邏輯只要清晰，世界就會還你一個交代。

但這個世界啊，很多時候並沒有一個「負責還你交代」的角色。

這不是叫你放棄原則，也不是叫你變得世故，只是提醒你：

當世界沒照你想的方式運作時，不要太快懷疑自己，也不要急著去對抗全世界。你可以調整策略，但不用改變靈魂。

世界從來不是你想的那樣，

但你仍然可以活出自己的方式。

你只是需要更清楚地看見它，然後選擇，不遺憾地成為你自己。

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