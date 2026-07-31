老天爺，可以再給多一點時間，我真的好想活下去

「時間永遠都不夠，我還想要再多活一天。」

沐琪紅著眼眶望向主治醫師，「拜託一下，我還這麼年輕……我不想死，我還想活下去。我還想要活很久很久。」

即便沐琪對我們這般苦苦哀求，但是癌魔並未放過她。幾天前的影像顯示，腹腔、肝臟上緣到肺臟，出現零星狀的小結節，高度懷疑是癌症 轉移復發。

熱門小說

而苦無治療方針的我們，已經把安寧療護放入選項之中，但對於沐琪來說，那並非她想要的選擇之一。

「醫師，無論是什麼樣的新藥，我都願意嘗試，請你盡力試試看──錢不是問題，只要有藥可以打，我願意接受任何治療，請你不要放棄我。」沐琪猶如溺水者拉住救生圈般，朝我們苦苦哀求；但事情總與願違。

在開始查房之前，我望著電腦螢幕上的核磁共振片子，感覺到胸口一絲微微的疼痛。

她所提出的要求：「我還想要活很久很久。」應該是非常難以達成的目標。

當時我沒把話說出口，一旁的主治醫師面對眼前的難題也靜默不語。

那一天進入沐琪的病房，主治醫師面對她的請求，提出針對腫瘤進行基因檢測，那什麼是基因檢測呢？

關於腫瘤基因檢測

腫瘤基因檢測是透過分析癌細胞的基因變異，協助醫師找出最適合病患的標靶或免疫藥物。目前已經有部分癌症的基因檢測納入健保給付，包含特定實體癌如肺癌、大腸直腸癌、卵巢癌、血液腫瘤和急性骨髓性白血病等。

健保採取終生每種癌別給付一次，且須於區域級以上或癌症診療品質認證醫院申請申報。針對不同癌別，健保訂有「次世代基因定序（NGS）」小套組（≤100個基因）與大套組（＞100個基因）的給付標準。

而沐琪屬於子宮體惡性肉瘤，並不包含在健保給付範圍之內，所以必須自費接受基因檢測。主治醫師以精準式選擇性的方式，為她挑選了兩項精準性基因檢測：TROP-2 與 HER2/neu 。

這是目前癌症精準醫療中最核心的兩個細胞表面蛋白靶點。這兩者的檢測並非傳統的抽血癌症指數或「次世代基因定序（NGS）」，而是透過手術或穿刺切片取得的腫瘤組織，進行免疫組織化學染色法（IHC）來觀察蛋白的表現量。依據蛋白表現的量評為 0、1+、2+、3+，以往認為結果須呈現陽性且達2+以上，且 FISH 陽性，可考慮使用新一代 ADC 藥物──Enhertu或Trodelvy──讓其對腫瘤細胞進行精準攻擊。近年來也因醫學進步，即便部分 IHC結果 0 但帶有微量突變的患者也能嘗試使用藥物是否有效果。

而沐琪的 HER2/neu檢測結果IHC為 0，但在細胞有輕微變異的情況下，主治醫師建議她可以考慮接受Enhertu這款藥物治療。然而，是否能有效果？能達到多少療效？能爭取到多少時間？誰都無法給出一個明確的答案。

首先這款藥物價格不低，一次注射的費用高達六萬多元，而且至少得使用兩到三次，方能依據臨床表現與腫瘤指數來判斷效果。所以沐琪與家屬，把這項選項納入考慮，暫時尚未決定何時開始治療。

癌症治療花費不貲，即便沐琪擁有私人醫療保險，給付還是有一定的上限，超出的部分仍需自行負擔。何況自沐琪生病過後便仰賴先生上班支撐家中經濟，擔子沉重以外，實難再調撥出多餘部分提供她治療……關於自費藥物治療的事情似乎因而被他們按下而延宕。

如果可以一直往前走，人生永遠看不到盡頭，無須擔心生命 終止那日的到來。(圖/Unsplash)

那天，我路過病房門口看著沐琪坐臥於病床邊緣，她的母親協助正在替她擦拭手腳。這段時日以來，因為病情變化之迅速，讓沐琪已經沒有力氣走到浴室洗澡，只能依靠母親日日替她以溫水擦拭身體。

我安靜地聽著，毛巾擦拭的摩擦聲響，一下接著一下，伴隨著擰毛巾的落水聲。午後安靜的病房裡交替充斥著兩種聲音，母女對看且靜默不語，我猶豫著，該不該提醒他們好好把握時間？

轉過身，眼眶微微濕潤。究竟老天爺還會給沐琪多久的時間呢？我放緩腳步離開，終究那一天，沒有勇氣進入病房把話對他們說出口。

幾日後，由主治醫師主動開口向他們提到治療的事情。

「如果無法承擔自費藥物，那麼就沒有其他藥物能提供治療，倘若如此會建議你們接受安寧治療……」主治醫師望向沐琪後說：「你們的決定是什麼呢？」

先前逃避回應，終究等來這句詢問，沐琪落下眼淚淡淡的說道：「醫師，我真的想要活下去。為什麼是我得這種疾病？而且還這麼難治療？我查過很多資料，即使我接受自費藥物，也沒有人可以保證能活超過五年。」

「這是目前針對妳的疾病最好的選項，如果要我確定效果或保證剩餘生存的時間，很抱歉，我無法提供任何保證。」主治醫師無奈地望著她。

沐琪的心裡明白，過去的細胞病變已經發生，她能做的便是接受現狀與掌握當下，但是，面對生命終點就在眼前，她實在很難跳脫一連串的負向思考迴路。

因為這項消息，讓沈重的氣壓充斥在病房裡，想活下去是每位病人的願望，只是有時候真的很難。

特別是當面臨重大疾病時，病人很容易覺得失去了對身體的控制……或許把握當下，在僅存的範圍之內找回控制權，才能更珍惜此刻的時光。

如果天氣不錯，體力允許範圍之內到外面走走；胃口還好，就吃一口喜歡的食物。不要把自身沉浸於疾病之內，妳只需正在過生活，而非時刻都在當病人。

看一本喜歡的書、聽幾首喜歡的歌曲，甚至追一部劇，跳脫病人的身分，做回自己。

而對於身邊的人，好好說話，莫留遺憾與空白。把握時間，掌握當下──因為人生，有時候真的半點不由人。

●專欄「天使巡房」，每月與你有約：那緹，來自北臺灣，素日在醫院裡打滾，看盡人生百態，於巨塔中陪伴病患走過人生低潮憂谷重新面對嶄新人生。更多暖心互動內容，敬請期待。

【月月話題投稿】當期推薦：校園回憶錄，投稿錄取享獎勵。2026/8/31(一)止

「漂亮告別」短篇小說募集！8/31(一)止。圖/琅琅原創