忘卻暑氣的靈魂洗滌！北海道神宮祈福記

二〇二四年七月初，為了避暑，隨團前往札幌旅遊 。

七日那天，導遊帶大家到北海道 神宮參觀。神宮坐落在一片蓊鬱森林之中，四周古木參天，空氣帶著淡淡草木清香。聽導遊說，這座神宮是開墾時代建立的，供奉的是開拓北海道的神明，殿內沒有神像，氣氛與臺灣廟宇很不相同。

那天正巧遇上有人舉行婚禮。新娘穿著潔白和服，頭戴一頂白色大圓帽，在神官引領下緩步前行。白衣映著綠蔭，顯得格外莊嚴素雅。參道上的遊客也不自覺放輕了聲音，彷彿連森林都安靜了下來。

之後，導遊帶我們到另一側的祈福求籤處。

導遊笑著說：「先對神明許願，說中文也通；再到像自動販賣機的機器那邊，投一枚硬幣，上面有中文按鍵，按一下『中文』，就會掉下一支籤。若覺得不滿意，也可以重新許願再抽，很簡單的。」

有人好奇地問：「怎麼沒有擲筊和拜香呢？」

導遊回答：「沒有，日本 的神宮不興這個。」

我站在木牌前，默默向神明祈求：旅途一切平安順利，快樂出門，也能平安回家。隨後投下硬幣，得到第四十三籤〈辛丑〉：「偶才母子井邊相會，一年作事急如飛，君爾寬心莫遲疑，貴人還在千里處，音信月中漸漸知」

雖然未必完全明白其中含意，但讀來總覺得帶著安定人心的意味。

後來幾天旅程，果然一路平順。天氣舒爽，行程愉快，同行團員也都平安無事。如今再回想起來，那座森林中的神宮，以及白衣新娘緩步而行的身影，仍像北海道夏日微涼的風，靜靜留在記憶裡。

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