台南老診所：行醫父親於休診時間遇到的老太太

我有個朋友的父親是醫生，50年前在台南縣開設家庭診所，租的是二層樓的建築。有一天休診後，醫生關好大門，轉身就看到候診間坐著一位老太太，醫生內心覺得奇怪，剛剛確定沒病患了才鎖門，那麼老太太是怎麽進來的？醫生問她話，她也不出聲，只是靜靜坐著。

醫生內心一震，轉身拿了掃把準備驅鬼，霎時，候診室竟變得空蕩蕩，什麼影子都沒有。

後來聽鄰居說，老太太是房東的母親，已經去世很多年了。有幾任的租客住沒幾天就搬走了，甚至還有位單身小姐嚇到用爬的爬出來。

朋友的父親只見過老太太一次，就沒見過了。診所連續開了許多年，醫治了很多病患。醫生仁心仁術，救助貧苦，在當地很獲好評。

我心想老太太有慈悲的靈魂，洞察到醫生的大愛，才沒趕人。

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