為什麼我們的福利永遠比不上隔壁公司？

那天我在同仁建議信箱裡，看到一封信：「請問我們什麼時候要補上隔壁公司那一台按摩椅？」像是一道哲學題的開場：如果隔壁有，我們沒有，那我們是不是就輸了？我沒急著回信，只是靜靜地坐在辦公桌前看了幾秒，心想：原來現在比較福利，不再比健檢、年終、特休天數，而是比誰的員工休息室更像渡假中心。

在我們這個產業裡，公司A提供下午茶、公司B換了升降桌、公司C直接貼出來「每年員工旅遊補助四萬」。這些當然都很好，也真的是照顧，只是有時候牆上的風景畫，你看得到，卻不一定進得去。每一種獲得都有代價，你想要彈性高的自由，就得接受邊界不明的模糊；你想要物質到位的照顧，就得接受預算有限下其他資源的減項。

最怕的是，組織以為自己已經說得夠多，員工卻沒聽見；員工以為自己喊得很清楚，組織卻聽成了雜訊。

我記得有一次，HR團隊在做年度福利盤點，開了一整天會：預算分配、人均使用率、稅法規範、內部公平、供應商穩定性，全都在計算裡。我們其實也想過按摩椅，真的有。還上網比了三種型號、算了一下電力與空間、估了一年維修與替換成本。

後來我們選擇的是員工心理諮詢補助，因為過去一年裡，焦慮與睡眠問題成為最高詢問比例。但你知道嗎？這個補助討論量不高，因為它不像按摩椅那樣拍得出IG限動，也不會被新聞報導截圖放大。

我們選了一個比較「靜態」的福利，去處理一些「不會吶喊」的需求。

外人看不出來，內部也不會熱烈討論，但我們仍舊悄悄地，做了那個決定。

有一次，一位同仁的家人生病，他主動申請了在家工作幾週。我們沒有多問，只是在內部協調好他的案子分配。幾天後他傳訊息給我，說謝謝我們沒有追問太多細節就迅速批准。我回他一句：「是你讓我們能信任你。」

這件事沒有寫進任何福利制度裡，也沒放進內部新聞稿，但我知道，這就是我們願意守護的底線。也曾有個案子在深夜爆雷，某個工程師沒被要求，但他自動登入系統幫忙補救。後來他主管與其他部門主管同時寫了表揚信；我們準備了一份專案彈性獎金，雖然獎金不多；也在公司附近餐廳，簡單辦了一場部門午餐團建。

工程師回覆信裡寫著：「我感受到這是公司在回應一種價值觀。」這些都是我們在意的價值，不在制度表格裡，但在行為裡；不在炫耀頁面裡，但在選擇裡。

福利不是用來展覽的，是組織的每天使用的語言。

我後來慢慢明白，那些「永遠比不上隔壁公司」的焦慮，其實不是想要什麼具體物品，而是想被確認：「你有沒有在乎我們在意的？」你希望組織透過什麼方式告訴你「我們在意你」那才是比按摩椅或餅乾櫃更難、也更值得花時間談的事。

過了幾週，那封問「什麼時候要補上按摩椅」的信，出現在我們福利提案會議的螢幕上。

有人笑說：「不如換個角度，送每位同仁一張百元按摩券？」

有人回：「那我們也可以辦個系列講座：身心按摩方案。」

我在一旁喝著咖啡，心裡想著，這正是我喜歡這間公司的原因之一，我們不一定給得起所有人要的樣子，但我們總願意坐下來討論：能不能換一種方式，讓你過得好一點。

所以，如果你覺得我們福利永遠比不上隔壁公司，那可能是真的，因為我們從來沒想過要一模一樣。我們不是在辦展覽，我們在打造一個日子可以慢慢過、問題可以被聽見、需求不會被嘲笑的地方。

我們未必要準備一台按摩椅，但如果你哪天真的太累了，我們會幫你留一個舒服的位置、幫你泡一杯溫熱的咖啡。

那是我們的福利，低調、溫熱，有時候並不完美，但你需要的時候，它是真實存在。

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