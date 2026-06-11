傲驕霸道虎總裁：虎鈴掉落成為回廟提醒

「咦？我的虎鈴呢？」從口袋掏出鑰匙，準備回家時，卻發現原掛在鑰匙圈的虎鈴，掉在口袋裡，回到家仔細一看，「天啊！鐵環沒細縫，那怎麼掉下來？虎爺有事要告訴我，還是我們家喵主子有事？」千百個可能性，在腦海裡盤旋著。

回想當初，因初次認養母喵喵，手忙腳亂，不管是發情還是結紮，都是一無所知，只好求助家附近廣天宮，並求了個虎鈴，希望保佑喵主子平安渡過手術。

神奇的是，喵主子在結束結紮手術後，不到兩天，就有力氣把羞恥圈給咬掉，壓根就沒手術後遺症，傷口擦藥也只擦一次，就可以健步如飛，照樣在家跑酷拆家。

為了答謝虎爺保佑，特地買了蛋捲去拜拜，無奈我這個拜拜小白，放錯供桌，也沒去擲筊請示虎爺，難怪接下來後續幾次拜拜，請示虎爺，一直很難擲到聖筊，總是在主殿後方，不停重複起立再蹲下，大概虎爺覺得我運動不足吧？

由於想要增加聖筊機率，查了關於虎爺的資料，大部份虎爺喜歡吃蛋，甜食，但也有吃素的，喜歡紙箱，但不喜歡貓罐頭，不然會發爐，又因虎爺工作是神明座騎，所以常擺在神桌下方，恰好那個位置，接近孩子和寵物的高度，也順理成章成為孩子和寵物的守護神。

虎爺顏色對應能力，屬性也不同，黃虎招財，黑虎鎮煞，白虎轉運，紅虎善緣，綠虎增福，不同地區，祭拜虎爺方式也不同，新加坡虎爺，不是供奉在神桌下，而是供奉在廟宇門口後或虎爺洞，廣東則是有拜虎爺，打小人的儀式。

提到儀式，不得不提到，北港朝天宮「虎爺吃炮」的炸轎儀式，傳說虎爺不忍信徒受苦，自願代信徒受難，更象徵不畏困難的精神。

話說回來，虎鈴掉下來，到底是發生什麼事，隔天帶著喵主子，緊張地到廣天宮確認，在人群中，不停起立又蹲下，才知道，原來是天赦日，只是想要過爐補運，所以才用這樣方式，提醒我回廟裡。

其實，想要告訴虎總裁，雖然大部份信徒是求財，但您已經賜給我們最大的財富，那就是，保佑我和喵主子健康平安，謝謝您，我們的傲驕霸道虎總裁。

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