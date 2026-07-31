高雄蓮池潭觀音顯靈？3歲女童車禍重傷，夢中「白衣姊姊」賜撒淨水！
【神明接單中 】
大女兒三歲多的時候，在家門口玩，一輛小轎車急速衝過來緊急煞車，結果後輪壓在她的腳背上。醫生檢查後說踝關節斷裂，先固定，讓血流停止，再觀察是否上石膏或開刀。
我每天哭著求觀世音菩薩 讓女兒康復。住院第九天，經過檢查，醫生說骨頭長好了，可以回家了，但是恐怕一輩子要拿拐杖走路。
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我聽了又大哭一場，但沒放棄每天求觀世音菩薩慈悲救救女兒。回家後，女兒都坐在兒童推車裡。經過了一個多月，有天我出門買菜回來，進到客廳，居然看見女兒從推車站出來，扶著牆壁走路，我又驚又喜。後來她越走越穩，不到半年，就能正常走路了。
我問女兒，怎麼想站起來走路的？
她說：「我夢見一個穿白衣服的姊姊，拿花瓶的水澆我的腳，我醒來就會走了。」
後來我們騎車經過蓮池潭 ，潭中有座觀世音菩薩的大雕像，女兒說夢中的白衣姊姊就是祂。
現在女兒已經40歲了，她說那個夢還是歷歷在目。
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