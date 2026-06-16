我是恩主公的「契子」有此等乾爹何其神氣

小學三年級時長輩告訴我，因我幼時難帶，經過寫疏文、擲筊等儀式成為恩主公的「契子」，是恩主公的乾女兒。有此等乾爹何其神氣，有什麼心願都可以跟他說。於是我開始許願池模式：希望這周鋼琴老師有事不能來、段考考卷過了周末再發、今年紅包錢可以自己保管，不要被媽媽收走，但無一成真，於是我便對這個身份淡了下來，去廟裡只是拿香跟拜就去旁邊坐著等了。

母親拜拜的地方是一間小廟，並不熱鬧，主神是關聖帝君，少了人聲鼎沸，在此一柱清香便能靜心將所求之事說得明白。有時來此不求事只是來捐款、捐糧或點光明燈。

我因以前的失敗經驗，對佛祖之事一直半信半疑。但也許是拜久了，不知不覺我竟漸漸毫無疑問的相信恩主公，在轉職時請求他的幫忙、經濟問題、家庭問題，果真是心誠則靈，無一不應驗。

四年前父親罹患肝癌三期，擴散嚴重，我走進廟裡跪在恩主公前：「不求父親康癒，因為那是不可能的。我只求他最後的日子少受點苦，能吃能睡，不要插管、能夠自理、保有體面及尊嚴。」也許是契子的緣故，恩主公多給了我幾分恩惠，應許了我此生最大所求。

我喜歡這個人煙稀少的小廟，可以實際上香不用顧及環保只能點燈，一柱清香，白煙繚繞，我的心願才彷彿有了憑藉，能隨著那縷煙，緩緩升往天庭。

(圖/AI生成，宋大一提供)

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