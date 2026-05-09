比加班更可怕的職災：你正在「情緒型主管」底下生存嗎？

早上九點半，廠長走進辦公室的時候，沒有人說話，大家還是照常開電腦、整理文件、確認今天的工作流程，表面上和平常沒有什麼不同。

但有人偷偷抬頭看了一眼，又很快把視線收了回去，因為大家都在觀察，今天的氣氛適不適合開口。

工廠裡的事情很多，電話、文件、現場、進度、臨時狀況，幾乎每一件事最後都會轉到我這裡。有時候忙到下午才發現自己還沒吃飯，桌上的咖啡早就冷掉了，水也忘了喝。

廠長有時候其實很好，他知道我的工作量，也知道現場一忙起來，很多事情根本停不下來，心情好的時候，還會叫我先去吃飯，剩下的事情晚點再處理。

可是有時候，只是一通電話，或者大老闆一句話，整個人的情緒就會突然變了。後來我也慢慢學會了，進辦公室前先聽一下裡面的聲音，回報事情要抓時間，就連傳訊息前，都會反覆確認好幾次內容。

有一次，我只是下樓買午餐。那天下午，我把資料送進辦公室時，裡面的談話聲突然停了一下。後來同事才偷偷跟我說：「廠長剛剛在講妳買午餐沒問他。」那一瞬間其實有點茫然，因為我一直以為，他平常都會自己帶便當。

可是比起那句抱怨，更讓人疲憊的，是你永遠不知道，下一次又會因為哪一件小事，讓整個氣氛突然變調。

久了之後才發現，最累的常常不是工作本身。而是工作已經忙到喘不過氣了，還要小心別人的情緒什麼時候又會落下來。有人曾經說過：「我每天上班最累的，不是事情很多，而是一直在想，主管今天心情好不好。」那句話聽起來很普通，卻讓人一下子安靜了下來。

因為很多時候，真正讓人疲憊的，不是一次被責備。而是你不知道，自己的名字是不是又在哪個地方，被提了起來。有些情緒不一定會直接落在你身上，卻會慢慢改變整個工作的氣氛。原本敢說的話，開始變得猶豫；原本有把握的事情，也開始反覆確認。

久了之後，連下班都很難真正放鬆，明明人已經回家了，卻還是在洗澡的時候想著白天的語氣。半夜突然想到一句話，又開始懷疑是不是自己哪裡沒做好。手機亮起通知時，心臟甚至會下意識緊一下，最可怕的地方是，很多人到最後，已經分不清楚自己是真的做錯了，還是只是習慣先責怪自己。

情緒型主管不一定是壞人。有些人只是長期處在壓力裡，習慣了用情緒處理事情，卻沒有發現，底下的人也正在跟著消耗。而那些長期待在情緒裡工作的人，也會慢慢忘記，原來以前的自己，說話其實不用先看別人的臉色。

【月月話題投稿】將於每兩個月推出當期推薦話題，邀請您以文字記錄生活所感，不論故事、觀察或真實心情，都歡迎投稿分享。