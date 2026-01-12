綠葉方舟園區：一葉方舟，泊在人生的轉彎處

在《綠葉方舟》園區的一隅，一艘不曾出航的木船；線條簡樸，船身已見斑駁。只靜靜停泊在木平台中央，船底映著一池微光，水色不深，卻足以盛住天空與樹影。這一葉方舟，沒有風帆，沒有槳聲，卻讓人不自覺放慢腳步，傾心佇足。

幾盆綠植穩坐船板上，像是哪位旅者暫時寄放的行囊。它們不與風競速、不與時間賽跑；只是隨興地伸展葉片，承接日光與如畫山色。

方舟不載人遠航，卻承載了時間——那些走過無數歲月後，終於懂得為自己停靠的片刻。

人生往往不是直線前行，而是在一次次轉彎中，重新校準方向。

年少時，我們行事步調緊湊，往往以速度來證明價值；後來才明白，有些轉彎，需要放慢速度，前路才見明朗。老來，進一步體會到：停泊，並非退場，而是為了下一段更清楚的航向。

這艘方舟像一首無聲的詩。以寧靜沉穩的山色，提醒我們：在奔忙之前，先將心思安定。它不疾不徐地朗誦人生詩篇，告訴我們：在忙碌之餘，也要懂得暫停歇腳。

而這一眼綠葉方舟的風景，更像一場溫柔的饗宴——在選擇之前，先聽見自己的心。當水面平靜，風聲可辨，人生的方向，便在轉彎處悄然浮現。

