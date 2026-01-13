那年，我卡在論文裡：師長得道相助的美聲使我得以延續

讀研究所寫論文的時候，我的指導教授安授老師曾語重心長地傳達給我受用良多的一句話，就是我寫論文順利，是因為「得道相助」。那時我不明白這句話的意思，經由教授解釋「這句話的意思是說妳平時為他人無私奉獻心力，也不要求回報，等到妳有事需要他人幫忙，每個人都會盡其所能，提供資助」，我才了解「我們做的任何事，到最後都會迴向給自己」的道理。

教授在傳述這些內容時，是我寫論文燒腦最頻繁的時光，也是自信心跌落谷底的時刻，這些言語如風中暖流，讓處於一陣冷氣團裡的我，瞬時暖了起來，也像在一片黑暗路途中，開啟引導前行的那道光一樣，世界啟動，人間光明。很感謝教授的那席話讓我找到寫論文的方向，重拾自信心，覺得「自己並沒有自己想像地那麼差」，所以才能在論文的寫作上一路行去，順利通行。

教授的一席話，讓我有種如沐春風感，「與君一席話，勝讀十年書」的語句在我心中生起，也讓我想起高中時期的導師蔡麗貞老師，她同樣以美聲師者，引領我、支持我，讓如漂浮在大海裡，載浮載沈隨時會被大浪吞噬的我，找到得以依靠的溫暖港灣，生命才得以延續，人生才會有未來。

原本個性應是活潑開朗，不喜受拘束，好奇熱情的我，由於媽媽的嚴格教養，肇致高中時期的我各方受限，凡事無法施展開來，外在與內在的想法與觀念經常在拔河，所以在無法取得平衡之下，負面的想法因此出現，還好當時有蔡老師當我最佳的傾聽者與軍師，讓原本想要結束生命的我，找到情緒的出口及人生的依歸，我的人生才能持續到現在。

老師跟我說「妳各方面都表現優異、待人有禮、貼心懂事、熱心助人，優點很多，我一直站在妳的立場上想，也支持妳，但母親的觀念與想法已根深柢固，無法改變，妳就從心調整，學習與她相處的方式，能說得通的就溝通，覺得無法改變的，就順從母親的意思，這樣生活起來快樂應該會比較多一點」，老師的溫柔美聲，聲聲入耳，我聽從老師的話，凡事調整，試著站在母親的立場上想，後來跟母親的相處模式就不再那麼緊張，即使她還是一貫的嚴肅教養，但我卻已能隨遇而安。

從過去到現在，我遇到許多學習上的師者，也有無以計數的生活師者，這些師者曾經陪伴我走過慘澹歲月，也和我一起擁有美好的時光，他（或她）們的諄諄美聲，愛的關懷與教導，深深滲入我心，而我亦心甘情願，放開胸懷地接受，因為有愛的付出，幸福感十足。

