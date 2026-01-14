領完年終就想走？年後轉職前，先盤點你的職涯資產負債表

春節即將來臨，你是否正在一邊開心的吃尾牙、領年終，一邊正在心裡盤算著是否該跳槽轉職了？或者更精確地說，你的心跟眼是否留連在求職網頁的視窗裡？年後，一向是轉職的高峰期，這場關於「去與留」的心理拉鋸，往往比過年期間應對長輩的盤問還要折磨人。年後轉職，似乎成了現代年輕人在爆竹聲後，最迫切的集體焦慮。

在金融圈待久了，我看待職涯的方式，總習慣帶入一點理性的「資產負債表」邏輯。年輕人決定離職，往往是因為當下的「負債感」太重──不合理的加班、僵化的溝通、討厭的上司或同事、或是看不見未來的自我消耗。

但，在決定轉身之前，你有沒有坐下來，誠實地盤點過自己的「資產」？

我的女兒常在連著幾天加班趕提案時，嚷著要離職，又或在被上司主管叨念及遇到客戶不合理的刁難時，皆會咬牙切齒的說：「我領完年終獎金我一定跳槽。」近來，她告訴我：「如果我去面試的新公司，給我的薪水比現在多1萬元，我就走。」我聽完，只問她一點：「妳能確定新公司就沒有爛主管、不用加班、客戶要求合理，然後同事相處和氣嗎？」

轉職的槓桿：別讓情緒賠掉了複利

許多人想走，是因為受夠了眼前的瑣碎與委屈。但我常想，職場就像投資，每一份工作的頭幾年，其實都在累積能量，那是一種「人才的複利」。如果你在專業尚未紮根、複利效應還沒顯現時，就因為一時的情緒波動而頻繁切換賽道，那就像是在股市低點急著殺出。轉職其實也是一種人生的「資產配置」。當你在當前的職位已經無法產生「複利效果」時，尋求變動是理所當然；但若只是因為受不了主管的嘮叨或繁瑣的工作而想逃跑，賠掉的往往是累積專業的「時間成本」。

轉職的底氣，不只是存款而已

決定轉職的底氣，應該是當你發現目前的環境已無法提供成長的養分，這時的「移動」才具備戰略意義，是一種將資產轉移到更高報酬率市場的「重新配置」。在職場上，你的底氣除了存摺裡的數字，更重要的是你的「核心職能」是否能跨界。如果你的專業僅限於這家公司的特殊流程，一旦離開，你就像失去了導航的船，在茫茫人海中倉皇失速。

如果你決定離開現在的職場，往下一站出發，那請好好的斷捨離。我們在舊環境待久了，身上總會沾染一些沉重的包袱：或許是過時的工作邏輯，或許是對競爭對手的偏見，更或許是那些曾經受挫後留下的自卑。轉職的第一步，應該是像斷捨離一樣清理自己的職場回憶錄。

很多人帶著「恨意」或「委屈」離開舊東家，卻忘了把這些負能量留在舊辦公桌的抽屜裡。唯有徹底與過去的挫折和解，放開那個曾經被刁難的自己，原諒那個制度不完善的公司，你才能像清空了儲藏室一般，騰出空間去承接新的可能。

帶著陰影去新公司面試，你的氣場會顯得侷促不安。當你不再糾結於過去的「不公平」，你才能在新的面試官面前，展現出那種飽經磨練後依然願意相信善意的堅毅。

無論何時，保有選擇的「韌性」

年輕人在轉職抉擇時，最怕的是「隨波逐流」。看著大學同學進了外商、領了加倍的薪水，心就亂了。每個人的時區不同，不必因為同儕的腳步太快而焦慮，關鍵在於這一步是否讓你更接近理想中目標。當你有了足夠的專業與經濟基礎，轉職就不再是一場卑微的求生，而是一場自信的抉擇。你不再是被動地被市場篩選，而是主動地在選擇一個能讓你發揮才華、且與你生命價值觀相符的目標舞台。

給轉職者的溫暖叮嚀

年後的轉職潮，雖然帶來了機會，但也容易讓人因為群體焦慮而做出匆促的決定。年後轉職，不該只是一場逃離，而該是一次優雅的轉身。在做出抉擇前，不妨給自己一段安靜的時光，想像十年後的自己回頭看現在，會如何評價這個決定？如果這一步能讓你感到靈魂更加輕盈、視野更加開闊，那麼，請鼓起勇氣，去擁抱那個未知的挑戰。

人生就像一場長跑，中間的補給站換了位置、前進的配速調整了，那都無礙於最終抵達目標。只要你心中那盞關於「自我價值」的燈火未滅，無論何時出發，都是最好的時機。願每個在年後猶豫不決的靈魂，都能在清醒與原諒的勇氣中，找到下一個值得深耕的舞台。因為每走過一段路，我們終會發現，所有的轉折其實都是為了讓我們在下一個出口，遇見更從容的自己。

● 毓航 琅琅原創駐站原創作家

著有《說時依舊》、《白晝之月》、《無論何時》，一位從事金融工作的單親中年女子，走過離婚的低谷，也嘗過生活的酸甜苦辣。透過文字，帶你窺見那些真實又細膩的日常故事。用她半生的經歷，分享跌過的坑、繞過的路，給正站在人生起點、努力向前的你。更多內容，敬請期待。

「故宮100+」傳奇寶藏四格漫畫徵集！十篇小說邀你改編。2026/2/1(日)止

【月月話題投稿】當期推薦：錢力無窮，投稿享加碼獎勵。2026/2/28(六)止