我對「有錢」的重新定義：除了存摺數字，還需累積什麼？

小時候寫作文，被問到「你的夢想是什麼」，我總是毫不猶豫地寫下：想當一個有錢人。只是，當老師追問「有錢是多有錢？」，小小年紀的我卻立刻被問倒。那時的我，說不出具體的數字，也描繪不出生活樣貌，只隱約覺得，有錢就代表安心、不必煩惱，能擁有選擇的自由。

雖然不清楚終點在哪裡，我卻沒有因此放棄。學生時期的我，能做的似乎只有存錢。把零用錢省下來，看著存摺數字慢慢增加，彷彿離「有錢人」的夢想又近了一步。那是一種單純的累積，相信只要持續努力，未來終會有所回報。

出社會後，人生第一次真正擁有穩定收入，存錢的速度也隨之加快。每個月領薪水時，我都感受到努力工作的重量，數字不再只是幻想，而是時間與勞力換來的成果。幾年下來，在自己耕耘已久的崗位上，終於獲得一筆小小的獎金。

金額或許不大，卻像是一種肯定，提醒我曾經的付出並沒有被忽視，那份喜悅遠勝於數字本身。面對這筆獎金，我沒有急著犒賞自己，而是選擇報名一門證照課程。我想把錢花在學習上，這是讓自己變得更有價值的方式。

或許，我對「有錢」的定義早已悄悄改變，我不再單純想擁有多少金錢而已，而是想具備持續成長、為自己創造更多可能的能力。這樣的富有，才是真正能長久陪伴我的財富。

