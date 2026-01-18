破病時陣的滋味：阿媽的泔，佮「鹽水透飯」的記憶

此篇以台文寫作。換個角度看，鹽水加飯同時也是一種倔強。願意吃下去，代表還沒放棄。它不像斷食或擺爛，而是最低限度地維持自己，等下一次有力氣翻身。那一碗看似寒酸的飯，其實撐住了一個人不崩潰的尊嚴。

我細漢若是去感著，特別是彼款腸胃病，症頭上嚴重的前幾工，我定定是吐甲欲死閣兼一直落屎，離開便所無偌久就愛閣走轉去，我逐擺坐佇馬桶頂攏咧想，規氣蹛咧便所內底就好矣，規身軀攏無氣力，連淋水嘛袂使。

逐改看著我按呢，我阿媽攏會替我攢食，症頭上嚴重的時陣袂使食傷油，阿媽會𤉙「泔」予我食，阿媽𤉙泔的時陣我攏感覺誠拍損，因為泔就是糜沉落去了後，上頂面彼款看起來濁濁的米湯，為著順利撩泔，阿媽攏是下足少米佮足濟水，𤉙出來的泔才會較濟，毋過就是因為按呢我才感覺拍損，𤉙這淡薄仔物件，就愛了一改電，我就會感覺家己是生來討債的。

泔無味，阿媽會摻一寡鹽入去，食起來就親像咧食鹹水，毋過毋但是鹹水爾，濁濁的泔有時陣會出現阿媽無細膩做伙撈起來的米，這款有咧食物件，閣無食著啥的感覺，予我規身軀礙虐，定定感覺食無夠，想欲閣去撈一寡米來食，閣驚食完愛去跍便所。

差不多第三工，阿媽欲𤉙泔的時陣就會摻較濟米矣，毋過無像糜彼濟爾，加加是出現佇碗內底的米會變較濟，因為泔內底的米濟，阿媽咧撈的時陣就會無細膩撈著閣較濟。這陣咧食泔，就袂遐呢礙虐矣，食幾偌工的泔湯，攏無食著油水，配合食藥仔就好誠緊，差不多第四工，我就會使食糜矣。

糜其實比泔閣較歹煮，仝款是囥咧電鍋，糜愛閣等收泔，若是收傷濟，糜就會傷洘，毋過我嘛較愛食洘的。阿媽若是看我好甲差不多矣，就會佇糜頂面掖一寡nóo-lih粉，抑是煠一寡青菜摻入去，沓沓仔試我會當食偌濟物件。

會使食糜的隔轉工，差不多會使食正常的飯，毋過阿媽抑是無放心，就會貯半碗白飯，摻一寡鹽，叫我家己去茶機仔揤燒水，然後提湯匙仔共鹽抐開，就按呢食「鹽水透飯」。自我頭一擺食過鹽水透飯了後，就去愛著這款微微仔鹹，閣食的著飯粒的滋味。後來，若是我腹肚枵，阿媽猶未煮食，我就會家己去貯飯來做鹽水透飯。阿媽一直毋知影次是按怎我遐呢興食鹽水透飯，其實我家己嘛毋知影。

阿媽講，伊細漢的時陣無遐呢濟好物件通食，散食人兜咧煮食，攏嘛是煮糜摻豆油，較好一寡就是摻番薯，結果我這馬愛食鹽水透飯，袂輸伊咧佮我苦毒。聽著這句話，我煞毋知影欲按怎應，後來就毋敢閣講欲食鹽水透飯，這馬想起來，彼當陣真正是予嚇驚大的。

鹽水。

咱人，本身就是一个鹽水系統，若是無鹽，水會變做負擔；若是無水，鹽就失去作用。咱的祖先，大部分攏是對海邊仔開始生活，一步一跤印，鹽佮水成做咱的文化，陪咱行過艱苦時。我想，我愛食鹽水透飯的原因，可能毋是因為伊的滋味，是因為鹽水透飯代表著人咧散食的時陣，彼款無願意放棄，甘願凊彩食，嘛要活落去的倔強。

