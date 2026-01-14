營養午餐免費的陷阱：團膳出身母親的經驗談
【時事求視】
育有兩子的我，對台北市營養午餐「免費、不排富」這件事情，始終感到非常詭異。這種詭異，不來自立場，而來自經驗。孩子年幼時，我曾在團膳公司工作。說實話，孩子常跟我抱怨學校的營養午餐很難吃。確實不美味。團膳的餐食，當餐都難以下嚥，遑論隔餐。
網路上對營養午餐的討論文章很多，許多家長其實心裡有數。我自己也始終覺得，「免費」這件事，正在壓縮其他弱勢家庭真正需要的補助與資源。我看過一個六十塊的便當，用不鏽鋼餐盒裝著，負責北市某公立高中的團膳。老闆娘甚至不識字，看不懂有效日期，也無法分辨標示，只能憑經驗判斷「還能不能用」。
逛書店
廚房裡有多髒，外人難以想像。不戴口罩、不洗手、菜沒洗乾淨。最可怕的，是一再加熱的麻辣燙。那鍋東西，今天是午餐，明天是配菜，後天加點湯又能變成另一道。反正夠鹹、夠辣，學生吃不太出來。而這樣的食物，被端給正在發育的青少年。我認真覺得，這簡直是泯滅良知。
我不能說每一間團膳都如此，但餐飲業的水有多深，只有一路從業多年的人，才能窺知一二。成本、回扣、食材價格、人力、人員流動率、司機物流，團膳是一份極度辛苦、卻被壓縮到臨界點的工作。當一份便當被壓在六十元上下，還必須符合規定流程、應付稽查與合約，最終被犧牲的，只會是最不容易被追究的部分：衛生、品質與人力。
免費，讓價格成為唯一競爭條件。而當所有人都一樣、所有人都免費，就沒有人需要對品質負責。我也看過另一個現象，賣不完的早餐，變成下午茶。因為學生會餓，營養午餐不好吃、不夠吃，飢腸轆轆的學生自然會湧向學生餐廳與福利社，買炸物、甜食、含糖飲料。表面上，營養午餐免費供應；實際上，孩子的飲食支出只是被轉移，轉成對身體更不友善的形式。
而真正需要補助的弱勢家庭，反而被稀釋在平均裡。我並不是站在高處指責制度，我自己也曾因為團膳「周休二日、見紅就休」，咬牙撐了很多年。但正因為我看過裡面長什麼樣子，我才無法輕易接受，這樣的制度被包裝成毫無代價的善政。
對於營養午餐，我真正期待的不是口號，而是標準。標準化、透明化、食材可溯源。不是紙上作業，不是例行抽查，而是讓家長與學生清楚知道：孩子每天吃進去的是什麼，由誰負責。孩子不是政策數字。也不是成本計算裡可以模糊處理的一欄。當我們用「免費」兩個字，交換孩子長期承擔的風險時，這筆帳，其實一點都不划算。
加入 琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
📰【故宮四格漫畫示範】正港奇片／霸氣皇子俏公主？
📰【故宮四格漫畫示範】胖吉桑／畫開黎明：港景圖的審判
📰創作投稿／我在考場的稿紙上，開了一家尋謐小館
📰創作投稿／行李箱的幽默感
📰【走過才知道的事】超高齡時代來臨！如何在厭老氣氛中融入群體…
📢 「故宮100+」傳奇寶藏四格漫畫創意徵集！十篇小說邀您改編
📢 聯合線上赴廈門金雞百花電影節，攜琅琅原創拓展影視合作版圖
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言