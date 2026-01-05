「暫時不見」，後來卻變成了「再也不見」
【以愛之名】
有些人離開的時候，連背影都沒來得及看清。那一刻你以為只是「暫時不見」，後來卻變成了「再也不見」。時間是奇妙的東西。它不會立刻把想念抹掉，而是慢慢淡化，就像一張照片被陽光照久了，顏色漸漸退去，但形狀還在。
你偶爾還是會想起那個人，像走在路上突然聞到熟悉的味道，一瞬間心就被拉回那個年紀。有時候你以為自己早已放下，直到某天在咖啡廳裡，聽到一首舊歌，旋律一轉，你又開始對著窗外發呆。
逛書店
你不知道自己在懷念什麼，究竟是那段關係，還是那個曾經如此相信愛的自己。我們都在學著告別，不只是對人，也對那個「不懂失去」的自己。長大後才懂，有些人不是要被忘記，而是要學會帶著他們繼續生活。
他們的出現曾讓你變得更勇敢、更柔軟；而離開，也讓你學會珍惜那些還在身邊的人。所以後來我不再那麼害怕分離了。因為我知道，真正留在心裡的人，不會真的走遠。
他們只是換了一個方式存在，也許在你笑的樣子裡，也許在某段話、某首歌、某個再也沒重演的午後裡。我們都曾愛過，也都在被時間溫柔地改寫。而最美的事，或許就是：即使結局不同，仍能懷著感謝回頭看。
謝謝你，曾讓我的世界變得那麼閃亮。
琅琅悅讀 Google News 按下追蹤，精選好文不漏接！
【推薦閱讀】熱門IP情報、創作話題一次看！
📰創作投稿／免費機票換來的不是浪漫，別再叫我規劃自助旅行！
📰創作投稿／鄉下家園守護神：抓到獵物當禮物
📰【專欄】「父母在，不遠遊」是愛還是枷鎖？探望孩子留學歐洲的生活
📰【故宮四格漫畫】瀰凝／真偽辨別法
📰【故宮四格漫畫】鍾志民／這是最後一次了吧
📌 故事大反攻／台灣原創內容 IP 的現實與轉型之路
📢 月月話題投稿／當期推薦：毛孩星球，寫就送，當期推薦再加碼！