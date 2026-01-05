有些人離開的時候，連背影都沒來得及看清。那一刻你以為只是「暫時不見」，後來卻變成了「再也不見」。時間是奇妙的東西。它不會立刻把想念抹掉，而是慢慢淡化，就像一張照片被陽光照久了，顏色漸漸退去，但形狀還在。

你偶爾還是會想起那個人，像走在路上突然聞到熟悉的味道，一瞬間心就被拉回那個年紀。有時候你以為自己早已放下，直到某天在咖啡廳裡，聽到一首舊歌，旋律一轉，你又開始對著窗外發呆。

你不知道自己在懷念什麼，究竟是那段關係，還是那個曾經如此相信愛的自己。我們都在學著告別，不只是對人，也對那個「不懂失去」的自己。長大後才懂，有些人不是要被忘記，而是要學會帶著他們繼續生活。

他們的出現曾讓你變得更勇敢、更柔軟；而離開，也讓你學會珍惜那些還在身邊的人。所以後來我不再那麼害怕分離了。因為我知道，真正留在心裡的人，不會真的走遠。

他們只是換了一個方式存在，也許在你笑的樣子裡，也許在某段話、某首歌、某個再也沒重演的午後裡。我們都曾愛過，也都在被時間溫柔地改寫。而最美的事，或許就是：即使結局不同，仍能懷著感謝回頭看。

謝謝你，曾讓我的世界變得那麼閃亮。