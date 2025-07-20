成就非凡的鄰人
【人在職場漂】
炎炎夏的那天午後，我們剛好有時間去拜訪菊島所轄的重量級人物健忠，即使他如今已擔任要職，但依然維持鄉間人特有的親切與純樸，讓我滋生同是海島人，人親土親的感受。
對於生長於鄉間，非政治世家的健忠，後來怎麼會在中年之後從政，引發在場人員的好奇，健忠說：「父親是鄉下農民，母親從事的是鋪柏油路的工作，我們三兄弟各有各的發展，我在自來水公司上班。隨著時間過去，人過中年之後，一股為鄉里做事的熱忱發酵，開始了我們利用公餘時間，投入村里宮廟的事務，後來又成立社區發展協會，希望為村里營造特色，讓更多人知道我們烏崁里的存在，為村里行銷。」
身為聽眾的我們都專注聽講，看看一個小村居民如何憑藉個人的力量與努力，成為一個為民服務、擘劃市政的領導者，喝了一杯秘書端來的咖啡後，健忠接著說：「後來經由我們集結社區有志之士組成的團隊，發揮創意，定時辦理一些活動，打響了社區的知名度，也因為協會的努力，照顧村里老幼婦孺的需求，獲得全村村民的敬重。我更在因緣際會下參加某個政治團體的舉賢，高票當選。若干年後，又被推舉參加更高職務的競選，雖然第一次沒選上，但票數不低，我再接再厲，持續發揮熱忱，以民意為依歸，四年後又再次參選，有幸得到支持，才能在這裡為所有人服務。」
席間，由於我和健忠是同村里的鄰居，不時有許多我們成長期共同的話題與記憶出現，話題無遠弗屆，我們又以澎湖的台語腔調交談，與我同行的友人都聽得嘖嘖稱奇，覺得有趣又新奇。
想到從前的我們都是出生於貧苦的村落，大家都默默無聞，如今憑藉熱忱與求新求進的心，在各個領域裡闖出屬於自己的一片天，讓人欣慰，我也為鄰人健忠所創的非凡成就給予高度的肯定。
📰《吉伊卡哇》：我還沒考上的五級除草證照
📰為情動筆的篇章──以愛之名：航空之愛 | 只畫一條線
📰嚐盡人生百味──一餐一故事：無菜單料理
📰癌末止痛不只嗎啡 多管齊下助病人減輕折磨
📰照護縫隙裡的日與夜──白衣日常：五十六天的奇幻之旅
💥「詐騙實錄」短文募集，每位受騙者的經歷，都值得被分享
逛書店
猜你喜歡
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言