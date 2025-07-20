炎炎夏的那天午後，我們剛好有時間去拜訪菊島所轄的重量級人物健忠，即使他如今已擔任要職，但依然維持鄉間人特有的親切與純樸，讓我滋生同是海島人，人親土親的感受。

對於生長於鄉間，非政治世家的健忠，後來怎麼會在中年之後從政，引發在場人員的好奇，健忠說：「父親是鄉下農民，母親從事的是鋪柏油路的工作，我們三兄弟各有各的發展，我在自來水公司上班。隨著時間過去，人過中年之後，一股為鄉里做事的熱忱發酵，開始了我們利用公餘時間，投入村里宮廟的事務，後來又成立社區發展協會，希望為村里營造特色，讓更多人知道我們烏崁里的存在，為村里行銷。」

身為聽眾的我們都專注聽講，看看一個小村居民如何憑藉個人的力量與努力，成為一個為民服務、擘劃市政的領導者，喝了一杯秘書端來的咖啡後，健忠接著說：「後來經由我們集結社區有志之士組成的團隊，發揮創意，定時辦理一些活動，打響了社區的知名度，也因為協會的努力，照顧村里老幼婦孺的需求，獲得全村村民的敬重。我更在因緣際會下參加某個政治團體的舉賢，高票當選。若干年後，又被推舉參加更高職務的競選，雖然第一次沒選上，但票數不低，我再接再厲，持續發揮熱忱，以民意為依歸，四年後又再次參選，有幸得到支持，才能在這裡為所有人服務。」

席間，由於我和健忠是同村里的鄰居，不時有許多我們成長期共同的話題與記憶出現，話題無遠弗屆，我們又以澎湖的台語腔調交談，與我同行的友人都聽得嘖嘖稱奇，覺得有趣又新奇。

想到從前的我們都是出生於貧苦的村落，大家都默默無聞，如今憑藉熱忱與求新求進的心，在各個領域裡闖出屬於自己的一片天，讓人欣慰，我也為鄰人健忠所創的非凡成就給予高度的肯定。

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