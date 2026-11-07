菲律賓動畫紀錄片《被消失的第58人：馬京達瑙大屠殺》12月4日上映，透過女兒視角重返政爭屠殺現場

菲國近代最慘絕人寰政治悲劇 至今仍未癒合的歷史傷口

《被消失的第58人：馬京達瑙大屠殺 》透過雷納多貝博特莫邁的故事，讓這場殘暴悲劇重新受到關注。

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十七年多前，菲律賓 經歷了歷史上最黑暗的篇章之一：馬京達瑙大屠殺——這是世界史上造成最多記者死亡的單一攻擊事件。58 條生命被奪走，然而直到今天，第 58 名遇難者 —— 攝影記者雷納多貝博特莫邁仍然下落不明。他的失蹤，至今仍是一個國家記憶中揮之不去的陰影。

女兒 雷娜菲不屈發聲 為父親爭取被正式承認的權利

多年來，莫邁的女兒雷娜菲卡斯提歐（Reynafe “Nenen” Castillo）始終以不受動搖的勇氣堅定發聲，她為真相、正義，以及父親應被正式承認為大屠殺第 58 名遇難者的權利而奮鬥。這部電影與她同行，見證她的堅強、悲傷，以及她對正義永不止息的追求。

圖：希望影視

以動畫 重新凝視難以記錄的傷痛 賦予被埋葬的故事新生命

本作為菲律賓首部動畫紀錄片 ，從個人視角回望2009年發生於菲律賓的駭人馬京達瑙大屠殺。導演卡爾約瑟夫帕帕運用大量電視新聞影像與長年累積的研究資料，以動畫重新轉化紀錄素材，讓那些從未被影像記錄的事件得以重新被想像與呈現，為這段悲劇賦予全新的敘事形式。

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導演卡爾約瑟夫帕帕也分享：「動畫真正的意義是『賦予生命』。透過《被消失的第58人：馬京達瑙大屠殺》，我們讓一段遭到埋葬的故事重獲生命，也讓一個消逝的聲音重新被社會聽見。這部電影談的不只是單一犯罪事件，更映照出人們如何在犯罪者逍遙法外的文化之下，持續為正義而戰。」動畫是承載真相的媒介，讓失去的事物重新被創造，讓不應被埋沒的真相再次浮現。《被消失的第58人：馬京達瑙大屠殺》將這段親密的個人敘事，與強而有力的真實新聞影像及歷史檔案結合，讓電影的情感旅程扎根於鮮明而嚴峻的歷史現實。

圖：希望影視

導演談創作初衷 為失語族群發聲 陪伴女兒漫長抗爭

導演卡爾約瑟夫帕帕表示，他過去的電影始終帶有個人色彩，取材自他自己的生命經驗及他身邊的人，但《被消失的第58人：馬京達瑙大屠殺》反而是以截然不同的方式來到他面前，讓他深受吸引的同時，卻也感到害怕。然而，他感受到一股力量牽引著他，讓他確定自己必須拍攝這部電影。就像他的上一部作品《消失的人》（The Missing），《被消失的第58人：馬京達瑙大屠殺》延續了他希望「為失語的族群發聲」的創作使命。雷納多貝博特莫邁已經無法再為自己說話，多年過去，他的遺體始終沒有被找到，他沒有死亡證明，直到今天，也仍未得到正義。

導演說，這部電影是他們與他的女兒雷娜菲並肩同行的一種方式，陪伴她為父親展開漫長的抗爭。他們希望提醒那些知道事情真相的人，也讓那些不知情的人看見，這場始於十多年前的正義之戰，至今仍在持續，且比以往任何時候都更加重要。

2009年馬京達瑙大屠殺 記者史上最致命單次攻擊

歷史中的人性黑暗，仍未結束的正義之路。2009年11月23日，菲律賓發生震驚世界的馬京達瑙大屠殺，這起選舉相關暴力事件不僅奪走58條生命，更成為新聞史上針對媒體工作者最致命的一次攻擊。在馬京達瑙省馬薩萊村的荒野中，57 具遺體被尋獲，唯獨那第58人，記者貝博特・莫邁，至今仍下落不明。

圖：希望影視

影片見證家庭傷痛 遲來的正義是否還是正義

本作為菲律賓首部動畫紀錄片，透過失蹤受害者雷納多貝博特莫邁（Reynaldo “Bebot” Momay）的女兒雷娜菲卡斯提歐（Reynafe “Nenen” Castillo）的視角，重返那段被政治動盪、恐懼與暴力籠罩的歷史現場，揭開菲律賓最黑暗的一頁。

圖：希望影視

影片細膩描繪雷娜菲對案發當日的痛苦記憶，以及一家人在漫長歲月中從未放棄追尋真相與正義的歷程。作品融合動畫敘事、珍貴新聞檔案與歷史影像，不僅見證一個家庭的傷痛，也提醒世人：歷史傷痕和傷害，不會隨著事件落幕而結束；遲來的正義，是否還是正義？《被消失的第58人：馬京達瑙大屠殺》12月4日上映。

圖：希望影視

精華 FAQ Q1：這部動畫紀錄片主要在講述哪一場歷史悲劇？ 作品聚焦2009年馬京達瑙大屠殺，這是菲律賓近代最嚴重的政治暴力事件之一，也被視為新聞史上對媒體工作者最致命的單次攻擊，至今仍留下深刻傷痕。

Q2：為什麼片名提到「第58人」，又為何仍受關注？ 因為大屠殺共奪走58條生命，但攝影記者雷納多貝博特莫邁的遺體至今未尋獲，遲遲未被正式承認為第58名遇難者，讓這起案件持續成為正義未竟的象徵。

Q3：這部片如何呈現事件，並於何時上映？ 本片是菲律賓首部動畫紀錄片，透過受害者女兒雷娜菲的個人視角，結合動畫、新聞影像與歷史資料重建現場，將於12月4日上映，呼應長年追求真相的抗爭。