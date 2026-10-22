《刀劍神域》作者經典《加速世界 劇場版》10/23登台上映，10/28限定特典場開搶

《刀劍神域》作者川原礫的另一部成名之作《加速世界》，首度登上台灣 大銀幕！《加速世界 劇場 版 INFINITE BURST》將於10月23日全台上映，由川原礫親自撰寫全新原創故事，把虛擬對戰的視覺張力推向極致。

圖片來源：木棉花國際

為迎接這部經典首度在台灣戲院上映，片商木棉花規劃首週購票特典「黑雪公主 A3 海報」， 並宣布將於10月31日舉辦北中南三地電影特別場，10月28日開賣，並搭配四張一組的電影限定工藝海報特典，邀請所有「超頻連線者（Burst Linker）」一同走進戲院，感受突破極限的加速快感。

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加速世界 (1)、(5)(漫畫)。圖片來源：台灣角川

《加速世界 劇場版 INFINITE BURST》以科技高度發達的近未來為舞台，講述飽受霸凌的高中生有田春雪，在學生會副會長「黑雪公主」的引領下，接觸到神祕對戰軟體「Brain Burst」，化身「白銀之鴉」，踏上一場接一場的宿命之戰。然而劇場版迎來前所未見的全新危機：加速世界突然被不可名狀的漆黑迷霧與巨大天災吞噬，加速技能與系統規則瀕臨全面崩潰。在大銀幕上，細緻的近未來世界觀、拳拳到肉的加速對決與大場面特效一次到位，帶來電視動畫 難以企及的沉浸式感官體驗。這部作品問世至今已十年，過去台灣粉絲只能透過串流平台觀賞，如今終於迎來戲院上映，消息一出，社群上不少粉絲表示期待走進電影院重溫經典，想親眼見證春雪與黑雪公主在大銀幕上的加速對決。

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為回饋影迷的支持，木棉花特別規劃了極具紀念價值的首週購票特典：凡於10月23日至10月29日期間，至全台上映戲院購買《加速世界 劇場版 INFINITE BURST》2D版電影票乙張，即可獲得「黑雪公主 A3 海報」乙張。海報描繪學姐黑雪公主優雅又凜然的風采，特典數量有限，送完為止，喜愛加速世界的粉絲千萬別錯過首週入場的好時機。詳細場次時刻表、特典兌換方式及相關規定，請密切鎖定各大上映影城官方粉絲專頁。

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10月31日（六）的特別場，將於台灣北中南三地同步舉行，合作影城包含台北南港LaLaport威秀影城、台中iFG遠雄廣場威秀影城及台南南紡威秀影城，並於10月28日（三）正式開賣！ 特別場票價為 450 元，內含電影票乙張及「工藝海報4入」，海報皆為 A3 大尺寸，並採用高規格的鑽石磨砂工藝，襯托出黑雪公主、千百合等角色的精緻視覺與光澤質感，極具收藏價值。凡購買10月31日特別場票券的觀眾，入場時即可領取整組四張海報，把這份熱血回憶完整珍藏。本活動不適用預售票與早場優惠券，席次有限，售完為止。 實際舉辦時間、場次與購票詳情，請鎖定威秀影城官方公告。

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精華 FAQ Q1：《加速世界 劇場版 INFINITE BURST》何時在台灣首度上映？ 這部作品將於10月23日全台上映，這也是《加速世界》首度登上台灣大銀幕，讓粉絲能在戲院觀賞劇場版的完整視覺張力與全新故事。

Q2：首週購票可以拿到什麼特典，適用期間是什麼？ 凡於10月23日至10月29日期間購買2D版電影票1張，即可獲得「黑雪公主 A3 海報」1張，特典數量有限，送完為止，適合想收藏的粉絲把握首週入場。

Q3：特別場何時開賣、在哪些影城舉辦，票券內容是什麼？ 10月31日特別場將於10月28日開賣，北中南三地同步舉行，影城包括台北南港LaLaport威秀、台中iFG遠雄廣場威秀及台南南紡威秀，票價450元含電影票與4張工藝海報。