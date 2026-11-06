為了錄取不擇手段！懸疑鉅獻《六個說謊的大學生》11/13上映，撕開求職者的偽裝面具

本屋大賞暢銷小說改編 韓國版懸疑 鉅獻集結人氣卡司

有一種「惡意」，比殺人更殘酷！本屋大賞暢銷小說改編，席捲各大獎項與推理書單，電影《六個說謊的大學生 》（Final Interview）是《之後的我們》製作團隊最新懸疑鉅獻，由《海賊：鬼怪的旗幟》導演金廷勳執導，集結《殭屍校園》趙怡賢、《莎拉的真偽人生》金載源、《變身機長》申承浩、《機智住院醫生生活》姜有皙、《鬼謎東宮》郭東延、《黑暗榮耀》裴康喜等演員精彩共演，並於近期正式入選第31屆釜山國際影展！懸疑鉅獻《六個說謊的大學生》11月13日（五）在台上映！

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趙怡賢將面試等待心情融入角色 自身經驗助演技

以《機智醫生生活》、《殭屍校園》等作為台灣觀眾所知的趙怡賢，這次在《六個說謊的大學生》中飾演一名令人猜不透內心想法的其中一名求職 者，她也對本作的故事很有共鳴，她表示：「演員通常也是要參加甄選後等待是否獲選的通知，那過程跟面試有點相似，因此覺得很有共鳴。」她也透露以前在要考藝術高中、考大學時也有過面試經驗，每次在等待結果時總是很緊張，這次她就將那樣的情感融入角色中，認為那樣的經驗對於這次的演技很有幫助。

《殭屍校園》趙怡賢在本作中飾演一名求職者。圖：車庫娛樂提供

劇情簡介：六名求職者最終面試 信封揭開爆料大戰

《六個說謊的大學生》故事敘述突破激烈的競爭，6名求職者進到最終面試。他們在一個月內準備小組討論，夢想著能獲得這份工作。但現在，他們必須在兩個小時內，自行選出唯一一名錄取者。在觀察攝影機的逼迫下，為了決定錄取者人選，他們不斷進行討論與投票，後來他們發現了寫著各自名字的神祕信封。每當打開一個信封，就會公開不知是否為真的真相，原本約好要在最終面試時公平競爭的他們，開始轉變成一場失控的爆料大戰……揭發履歷上沒寫的祕密！犯人是否就在我們之中？

《柔美的細胞小將3》金載源透露和《六個說謊的大學生》趙怡賢的戀愛默契200分？！

以《莎拉的真偽人生》、《柔美的細胞小將3》等作備受關注的金載源，也分享和其他同齡演員合作的感想，他表示：「我們聊了許多關於演技的話題，還有像是今天要吃什麼、有什麼推薦的菜單等，從工作到和生活有關的各種閒聊，拍攝時的那個場所就像我們的祕密基地，也成了能為彼此加油打氣的空間！」趙怡賢則認為演員之間的默契對於《六個說謊的大學生》這部作品而言十分重要，她透露：「所以在正式開拍前，我們會個別和導演對劇本，接著演員們再一起讀劇本，在拍攝現場完成布置前，我們都會聚在一起像演舞臺劇那樣不斷彩排，培養默契。」

《柔美的細胞小將3》金載源自爆和趙怡賢的戀愛默契高達200分。圖：車庫娛樂提供

《莎拉的真偽人生》金載源在本作中飾演一名求職者。圖：車庫娛樂提供

而對於和其他演員的共演感想，趙怡賢表示：「我其實非常怕生，但大家都先接近我、和我搭話，讓我覺得彷彿成為拍攝現場的老么，拍攝現場的姐姐、哥哥們都十分照顧我。」據說趙怡賢這次在《六個說謊的大學生》中和金載源有青澀的戀愛情節，對於和金載源的合作默契，趙怡賢表示：「我覺得我們的默契很好！載源年紀比我小，但他就像哥哥一樣非常照顧我！因為我十分怕生，他就先接近我、很照顧我，遇到很困難的場面時，就會一起討論得更多，他讓我能自在地演戲。」金載源則說：「怡賢姐和我的戀愛戲合作默契是200分！每天一起工作，讓拍攝現場變得很像祕密基地，也加深了彼此的羈絆。」

《殭屍校園》趙怡賢讚金載源年紀小卻像哥哥一樣照顧她？。圖：車庫娛樂提供

懸疑鉅獻《六個說謊的大學生》6名求職者為工作不擇手段。圖：車庫娛樂提供

六個說謊的大學生_主海報。圖：車庫娛樂提供

精華 FAQ Q1：《六個說謊的大學生》這部電影的上映時間與主要賣點是什麼？ 電影將於11月13日在台上映，主打本屋大賞暢銷小說改編與懸疑推理元素，並集結趙怡賢、金載源等人氣演員，以求職面試為舞台揭開人性偽裝。

Q2：故事中6名求職者在最終面試時，遇到了什麼關鍵轉折？ 6名求職者原本要在2小時內公平選出錄取者，卻在攝影機監視下收到寫著名字的神秘信封，信封內容逐步揭露祕密，讓面試演變成失控的爆料大戰。

Q3：趙怡賢與金載源如何看待這次合作與角色互動？ 趙怡賢表示自己曾有面試等待結果的經驗，因此很能共鳴；金載源則認為拍攝現場像秘密基地。兩人透過反覆對劇本與彩排，培養出很高的戀愛戲默契。