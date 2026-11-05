經典韓漫終章《老千：惡魔之歌》11/6 上映！日本性感女神三吉彩花大尺度挑戰神祕引線人

引領南韓 犯罪 電影風潮、改編自傳奇漫畫 家許英萬同名作的經典系列《老千》，時隔多年終於迎來最終章！

以年度壓軸犯罪懸疑 鉅作《老千：惡魔之歌》再度震撼影壇。本片在南韓上映首日即打破限制級（19禁）電影開票紀錄，目前更高居年度限制級韓影票房冠軍。由實力派男星卞約漢、盧載沅聯手日本超人氣女星三吉彩花，共同上演一場跨越日韓、賭上性命與靈魂的復仇大戰！《老千：惡魔之歌》將於 11 月 6 日（五）全台正式上映

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誰才是真正的惡魔？ 卞約漢、盧載沅昔日摯友驚悚反目

《老千：惡魔之歌》由《分秒幣爭》名導崔國熙執導，將鏡頭對準現代最神秘的線上賭場帝國。故事描述天生擁有神級好運的浪子張泰英（卞約漢 飾），與擁有頂級腦袋、野心勃勃的朴泰英（盧載沅 飾），兩人自學生時期便是生死與共的摯友。他們攜手創立線上賭場，卻在事業攀上頂峰之際，朴泰英因無法克服心中的嫉妒之情，設局陷害張泰英。

圖：可樂電影

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倖存的張泰英在歷經地獄般的折磨後，拜師傳奇老千精進千術，誓言奪回一切。昔日堪比親兄弟的真摯情誼，如今成為牌桌上的宿敵，兩大實力派男星卞約漢、盧載沅在片中有多場張力爆棚、令人屏息的心理博弈與動作對手戲，精彩反轉絕對讓觀眾大呼過癮。

圖：可樂電影

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《今際之國》日本性感女神三吉彩花化身神秘引線人！獻上大尺度震撼演出

除了雙男主角的黑化對決，本片的另一大亮點是首度加入《老千》宇宙的日本女星三吉彩花。她因演出日劇《今際之國的闖關者》在全球爆紅，此次在片中飾演穿針引線的神祕關鍵人物「金子雪」，她引進日本極道黑幫勢力入局，讓這場原本的私人恩怨，升級為日、韓、越三國黑幫財閥聯手黑吃黑的跨國世紀豪賭。三吉彩花不僅以多套驚豔造型展現出冷艷、危險的極致性感，更與男主角卞約漢上演了一場大尺度曖昧床戲，是她演藝生涯的一大突破。

圖：可樂電影

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高居年度限制級韓影票房冠軍！2小時無冷場心理戰 壓軸強檔不容錯過

《老千：惡魔之歌》延續系列鬥智拚搏精神，融合當代高科技線上博弈、跨國洗錢等議題，與層層反轉的懸疑類型完美揉合，上映後即以「2小時毫無冷場的心理戰」引爆好口碑，強勢登頂年度限制級韓影票房冠軍。究竟這場賭局的終點，誰才是笑到最後的「惡魔」？

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精華 FAQ Q1：《老千：惡魔之歌》是什麼類型的作品，何時在台上映？ 本片是經典韓漫《老千》的最終章，屬於犯罪懸疑類型，主打心理博弈、復仇與跨國黑幫元素，已確定於11月6日全台正式上映。

Q2：卞約漢與盧載沅在片中扮演什麼關係，衝突如何展開？ 兩人原本是學生時期便生死與共的摯友，後來一起創立線上賭場，卻因盧載沅飾演的角色嫉妒心作祟，設局陷害卞約漢，讓昔日情誼徹底變成宿敵對決。

Q3：三吉彩花在本片中有什麼角色設定與亮點表現？ 三吉彩花飾演神祕關鍵人物金子雪，引入日本極道勢力，讓故事升級為日韓越黑幫混戰；她以多套造型展現冷艷性感，並與卞約漢有大尺度曖昧床戲。