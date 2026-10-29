這次不修仙！楊洋新劇《等風熱吻你》變身「偏執天才法醫」，攜手陳都靈上演破鏡重圓

楊洋新劇再添話題！由楊洋、陳都靈主演的陸劇《等風熱吻你》正式官宣，改編 自作家唧唧的貓同名小說 ，兩人繼電影《左耳》後時隔11年再度合作。楊洋這次跳脫《凡人修仙傳》中的修仙者韓立，挑戰外表冷靜克制、內心卻藏著強烈情感的天才法醫許星純，搭檔陳都靈飾演的頂流女星付雪梨，展開一段從年少相戀、遺憾分手，到多年後重新相遇的愛情 故事。

《等風熱吻你》不只主打破鏡重圓，更以「清冷偏執法醫」與「明豔張揚女明星」的反差設定，打造充滿試探與拉扯的成年愛情。從《凡人修仙傳》裡謹慎沉著、一步步突破困境的韓立，到新劇中面對舊愛難以放下的許星純，楊洋將展現截然不同的角色面貌，也讓這部現代愛情劇成為近期值得關注的新作。

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圖：《凡人修仙傳》官微、浙江文藝出版社

《等風熱吻你》劇情介紹：年少相愛卻遺憾分手，六年後法醫與頂流女星再度重逢

《等風熱吻你》改編自唧唧的貓同名小說，故事圍繞許星純（楊洋 飾）與付雪梨（陳都靈 飾）展開。兩人年少時相識相戀，在青春時期最孤獨、最渴望理解的日子裡，被彼此深深吸引，卻也因性格差異、對愛情的不同期待，以及當時難以處理的現實問題，讓這段轟轟烈烈的感情走向分手。

圖：《等風熱吻你》官微

多年後，兩人再次相遇，人生早已走上不同道路。許星純成為冷靜自持的天才法醫，習慣以理性面對一切；付雪梨則成為光芒耀眼的頂流女星，外表明豔張揚，看似自信灑脫，內心卻藏著不願輕易示人的脆弱。

圖：《等風熱吻你》官微

曾經親密無間的戀人，如今帶著過去的傷痕重新站在彼此面前。舊日的愛意並未真正消失，卻也不是一句「重新開始」就能抹去所有隔閡。兩人一邊試圖用冷漠與防備掩飾真心，一邊又在重逢後不斷被對方牽動情緒，讓這段關係陷入愛恨交織的拉扯。

相較於單純描寫甜蜜戀愛，《等風熱吻你》更著重兩個人如何面對曾經的錯過與傷害。當年沒有能力解決的問題，到了成年後是否就能找到答案？這段曾經無疾而終的感情，能否在多年後迎來新的可能，也成為全劇最受期待的情節。

看點一：楊洋挑戰清冷偏執法醫，理性外表下藏著濃烈情感

楊洋這次飾演的許星純，最大的魅力在於人物性格的反差。他身為法醫，工作上需要冷靜、嚴謹，以理性分析線索；面對外界時，也習慣維持克制、寡言的形象。然而，當故事回到他與付雪梨的感情，這份理性卻未必能讓他從容面對過往。

圖：《等風熱吻你》官微

許星純並非單純的高冷男主。他對感情有執著的一面，也背負著成長經歷留下的不安。年少時的相愛與分離，讓他難以輕易放下這段關係；多年後再次相遇，即使試圖用冷淡包裝自己，仍難以完全切斷與付雪梨之間的牽連。這種「表面冷靜、內心洶湧」的設定，讓許星純不只是外型出眾的男主角，也有機會透過細微的眼神、情緒轉折與人物互動，呈現角色內在的矛盾。

圖：《等風熱吻你》官微

對楊洋而言，這次演出也與《凡人修仙傳》形成有趣對照。韓立習慣在危險的修仙世界中謹慎判斷、保護自己；許星純則必須面對難以用理性解決的感情問題。兩個角色都帶有冷靜、克制的特質，但一個將心力放在生存與成長，另一個則被過往愛情牽動，人物的情感表現值得期待。

圖：楊洋工作室、《凡人修仙傳》官微

看點二：陳都靈化身頂流女星付雪梨，明豔外表藏著敏感內心

陳都靈飾演的付雪梨，與許星純形成鮮明對比。成為頂流女星後，付雪梨站在鎂光燈下，擁有亮眼的外表與令人羨慕的事業成就。她看似灑脫、張揚，面對外界也有自己的態度，不輕易示弱；但在感情裡，她並非毫無顧慮的人。過去的傷痛與內心的不安全感，讓她學會用帶刺的態度保護自己。

圖：陳都靈工作室

這樣的角色設定，也讓付雪梨不只是等待男主角挽回的女主角。她有自己的事業、立場與情緒，不會因為重逢就輕易回到從前。即使心中仍有感情，也必須重新判斷這段關係是否值得繼續。當一個習慣隱藏情緒的法醫，遇上用強勢外表掩飾脆弱的女明星，兩人之間的互動自然充滿張力。付雪梨能否放下防備，許星純又能否真正理解她，將是這段感情能否重新開始的重要關鍵。

圖：陳都靈工作室

看點三：從《左耳》到《等風熱吻你》，楊洋、陳都靈時隔11年再合作

《等風熱吻你》另一大話題，就是楊洋與陳都靈的再度合作。兩人曾在2015年電影《左耳》中合作，如今時隔11年再度搭檔，從青春題材作品走向現代愛情劇，也讓這次合作多了一層情懷。

圖：微博

看點四：李青蓉、瞿友寧聯手執導，成年愛情不只甜蜜還有情感博弈

《等風熱吻你》由李青蓉、瞿友寧聯合執導，兩位導演過去都曾參與現代愛情題材作品。李青蓉曾執導《偷偷藏不住》，瞿友寧則曾執導《難哄》等作品，這次合作也讓劇集的情感呈現受到關注。

圖：《等風熱吻你》官微

看點五：五月天獻唱先行曲《終於結束的起點》，歌名呼應年少遺憾與久別重逢

除了楊洋、陳都靈時隔多年再度合作，《等風熱吻你》的音樂配置也成為宣傳亮點。劇方宣布由五月天演唱先行曲《終於結束的起點》，歌曲名稱呼應劇中男女主角許星純與付雪梨的感情歷程，為這段跨越時間的愛情增添更多情緒想像。

《終於結束的起點》原為五月天收錄於專輯《自傳》的歌曲，由阿信作詞、作曲，描寫戀人從相愛、分離，到學著放下遺憾、重新面對未來的心境。歌曲並非單純訴說失戀的悲傷，而是將「結束」視為另一段人生的起點，傳達即使曾經深愛彼此，也可能因為現實與成長而分開；而告別過去，或許正是重新出發的開始。

圖：《等風熱吻你》官微

《等風熱吻你》何時播出？目前官宣資訊一次看

《等風熱吻你》由騰訊視頻、洞察娛樂聯合出品，改編自唧唧的貓同名小說，李青蓉、瞿友寧聯合執導，楊洋飾演許星純、陳都靈飾演付雪梨。劇集目前已正式官宣，具體播出日期仍有待官方公布。

圖：《等風熱吻你》官微

從《凡人修仙傳》裡在修仙世界中不斷成長的韓立，到《等風熱吻你》中面對舊愛、難以放下過往的許星純，楊洋的新角色將帶來不同於古裝 奇幻作品的情感挑戰。加上陳都靈飾演的付雪梨，以及兩人時隔11年的再度合作，這段充滿遺憾、試探與重新選擇的愛情故事，也讓《等風熱吻你》成為值得持續關注的新劇。