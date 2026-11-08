李一桐、陳鑫海主演！陸劇《古樂風華錄》未播先火，傳統民樂奏響仙俠奇幻樂章

古樂器 也能化身為人？古裝奇幻 愛情 劇《古樂風華錄》由李一桐、陳鑫海領銜主演，集結郭俊辰、何洛洛、肖燕、古子成、楊仕澤、常華森等演員共同演出，以中國傳統古樂文化為創作靈感，打造融合音樂、奇幻、愛情與冒險 的架空世界。本劇由金牌導演趙一龍執導、金馬編劇張家魯監製，並特別邀請中央民族樂團進行權威音樂指導。

故事講述隱藏身分的最強樂師越央央，意外遇上失去記憶的古琴樂靈少熠，兩人原本各懷目的，卻因一場約定踏上尋找十二聖樂靈的旅程。在經歷重重考驗、揭開過往秘密的過程中，兩人從互相猜忌的宿敵逐漸成為並肩作戰的夥伴，更將共同面對牽動天下命運的神譜《風華錄》。全劇以古樂器擬人化為特色，透過不同樂器的性格與故事，呈現一場充滿東方美學的奇幻冒險。

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《古樂風華錄》劇情介紹：李一桐、陳鑫海從宿敵變戀人，攜手尋找十二聖樂靈

故事設定在充滿奇幻色彩的架空世界。混沌初開之際，羽商國培養精通音律的樂師，並孕育出能夠化身為樂器的特殊存在「樂靈」。然而，部分叛逆樂靈逃離羽商國，建立專屬於樂靈的司幽國，兩方勢力因上古神譜《風華錄》長年對立，形成難以化解的紛爭。

昔日最強樂師越央央（李一桐 飾），在隱藏實力、守護門派的過程中，意外遇見破印而出的失憶古琴樂靈少熠（陳鑫海 飾）。越央央希望保護自己的門派，少熠則急於找回失去的記憶，兩人各有目的，於是達成約定，決定互相幫助。

圖：《古樂風華錄》官微

圖：《古樂風華錄》官微

從一開始的鬥智鬥勇、互相試探，到後來逐漸建立信任，兩人在共同冒險的過程中產生情愫，卻也因誤會而陷入感情危機。為了守護天下，兩人最終再度攜手，踏上化解十二聖樂靈心結、重新啟動神譜《風華錄》的旅程。

隨著旅程深入，越央央與少熠不僅結識各具特色的樂靈夥伴，也逐漸揭開彼此隱藏的身分與過往。當各方勢力與背後陰謀逐漸浮現，兩人能否化解千年紛爭，為這個世界奏響新的樂章？

看點1：古琴、琵琶、洞簫化身樂靈，打造獨特東方奇幻世界

《古樂風華錄》最大的特色，就是將中國傳統古樂器融入奇幻故事，讓原本沒有生命的樂器化身為具有個性、情感與不同身世的「樂靈」。從古琴、琵琶到洞簫，每位樂靈都有自己的故事與執念，也代表不同的音樂特色與文化意涵。劇情以十二聖樂靈為主軸，透過主角們尋找樂靈、化解心結的過程，將古樂文化與人物命運結合。相較於一般古裝仙俠 劇以修仙、法術或門派鬥爭為主要設定，本劇以音律作為推動故事的重要元素，讓音樂不只是背景，更成為串聯人物情感與世界命運的關鍵。

圖：《古樂風華錄》官微

看點2：李一桐分飾兩角，天才樂師與上古樂神身分成謎

李一桐在劇中飾演越央央與希音，角色具有雙重身分設定。越央央表面上是平凡樂師，實際上卻是隱藏實力的最強樂師，而希音則與上古樂神的身分有所關聯。隨著故事發展，越央央的真實來歷逐漸揭曉，她不僅要面對自己的過去，也必須在守護門派與拯救天下之間做出選擇。李一桐過去曾演出多部古裝作品，這次挑戰兼具古靈精怪與神秘身世的角色，從平凡樂師到背負重要使命的上古存在，人物層次也成為劇集看點之一。

圖：《古樂風華錄》官微

圖：《古樂風華錄》官微

看點3：陳鑫海飾演失憶古琴樂靈，與李一桐上演相愛相殺

陳鑫海飾演男主角少熠，是一名失去記憶的古琴樂靈。為了找回自己的過去，他與越央央達成合作，兩人從互相利用、彼此試探，到逐漸理解對方，在一次次冒險中建立深厚情感。少熠的記憶碎片與十二聖樂靈有著密切關聯，隨著尋找樂靈的旅程展開，他的真實身分與過去也將成為推動劇情的重要謎團。從宿敵到盟友，再從盟友發展出情感，李一桐與陳鑫海的組合將透過鬥嘴、試探與共同成長，呈現帶有奇幻色彩的愛情故事。

圖：《古樂風華錄》官微

圖：《古樂風華錄》官微

看點4：郭俊辰、何洛洛、肖燕加盟，十二樂靈角色各有魅力

除了男女主角，劇集也集結多位年輕演員參演，郭俊辰飾演太子朱離，外表溫潤，內心卻深不可測；何洛洛飾演洞簫樂靈夏蟬，性格冷傲不羈，背後藏著不為人知的情感；肖燕則飾演琵琶樂靈南宴。此外，古子成、楊仕澤、陳芷琰、李耕耘、趙一博、饒嘉迪與常華森等演員也將加入故事，透過不同角色的立場與經歷，讓樂靈世界更加豐富。

圖：《古樂風華錄》官微

圖：《古樂風華錄》官微

圖：《古樂風華錄》官微

每位樂靈都有自己的情感羈絆與未解心結，主角們在尋找十二聖樂靈的過程中，也將逐步揭開各角色背後的故事。

圖：《古樂風華錄》官微

圖：《古樂風華錄》官微

圖：《古樂風華錄》官微

圖：《古樂風華錄》官微

看點5：融入傳統古樂文化，打造東方美學視覺盛宴

《古樂風華錄》不只在故事設定上融入傳統音樂文化，在視覺呈現方面也強調東方美學。劇組邀請中央民族樂團參與音樂指導，並將敦煌壁畫美學融入服裝、場景與美術設計，運用礦物色彩與金箔質感，打造充滿古典韻味的奇幻世界。

圖：《古樂風華錄》官微

圖：《古樂風華錄》官微

圖：《古樂風華錄》官微

圖：《古樂風華錄》官微

圖：《古樂風華錄》官微

此外，劇集也陸續公開音樂相關宣傳內容，包括由龔琳娜演唱的《第一頌》，以及周深獻唱的主題曲、片尾曲《無盡冬》，透過不同音樂風格呼應劇中音律與命運交織的故事。從古樂器擬人化到傳統音樂元素的融入，本劇希望讓觀眾在追劇之餘，也能感受到中國古樂文化的魅力。

圖：《古樂風華錄》官微

圖：《古樂風華錄》官微

《古樂風華錄》以古樂器化身樂靈的創意設定，結合奇幻冒險、宿敵變戀人與東方傳統音樂文化，打造不同於一般仙俠劇的故事世界。李一桐與陳鑫海從互相試探到攜手守護天下，十二聖樂靈背後的故事也將逐步揭曉。

精華 FAQ Q1：《古樂風華錄》的故事核心設定是什麼，為何與一般仙俠劇不同？ 本劇以古樂器化身為「樂靈」為核心設定，讓音律、器物與人物命運緊密相連；相較常見仙俠劇，它更強調中國傳統古樂文化與東方美學的結合。

Q2：李一桐與陳鑫海在劇中分別飾演什麼角色，兩人關係如何發展？ 李一桐飾演隱藏實力的最強樂師越央央，陳鑫海飾演失憶古琴樂靈少熠；兩人先互相試探、彼此利用，再在尋找十二聖樂靈的過程中逐漸產生情愫。

Q3：這部劇還有哪些值得注意的看點與製作特色？ 劇中集結郭俊辰、何洛洛、肖燕等年輕演員，並邀請中央民族樂團參與音樂指導，服裝與場景融合敦煌壁畫美學，整體視覺與音樂宣傳都很有特色。