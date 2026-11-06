《小城良方》暖心迎大結局！肖戰能否克服「恐雪心魔」？廢墟光影畫面藏深意

肖戰主演的《小城良方》開播以來話題不斷，隨著劇情迎來大結局，他和姜妍的戀情終於修成正果，當眾宣布喜訊後獻上高甜吻戲，他從原本不苟言笑的高冷醫生 變得熱情主動，引發劇迷熱議，另一方面，他能否克服多年的恐雪心魔，也成為關注焦點。

由肖戰、姜妍、倪大紅、王彥霖及史彭元等人主演的《小城良方》，描述肖戰飾演的天才神經外科醫生「劉錚亮」，因醫療事故跌落人生谷底，深受恐雪陰影困擾的他，不得不返回經常下雪的故鄉，投入基層醫療工作，跟一群看似不可靠的夥伴從格格不入到攜手合作，在充滿笑料與人情味的小城生活裡，重新找回行醫初心。

熱門小說

而劉錚亮能否走出恐雪陰影則是大結局的看點之一，其中，他置身陰暗瓦礫堆中的場景令人印象深刻，當上方石板被掀開，陽光穿過廢墟，灑落在他的臉上，他緩緩抬頭望向光源，露出充滿希望的微笑，這幕極具電影感的畫面，也讓他在拍攝後久久難忘。

《小城良方》姜妍在劇中闖進了肖戰的心房（圖_愛奇藝國際版提供）

肖戰在專訪中透露，這場戲對劉錚亮而言，象徵著某種意義上的新生，劇組也在結尾安排了巧妙的設計，跟第一集的劇情形成前後呼應，為角色的人生轉折增添深意，至於劉錚亮究竟如何面對多年的恐雪心魔，則留待觀眾親自追劇揭曉。

除了行醫路上的起伏，劉錚亮的感情生活也讓觀眾看得入迷，姜妍飾演的「艾辰」個性豪爽又敢愛敢恨，碰上凡事講求邏輯、嘴巴還有點毒的劉錚亮，兩人從認識開始就沒少鬥嘴。

《小城良方》劇中肖戰與姜妍有情人終成眷屬（圖_愛奇藝國際版提供）

艾辰戀上劉錚亮後不僅主動追愛，還直接壁咚他，讓習慣把心思藏起來的他幾乎招架不住。隨著劇情發展，他逐漸被艾辰融化，終於打開戀愛開關，在小西門夥伴的聚餐上高調宣布，「我被艾辰拿下了，等你們下回再回來，就是我們的喜酒了。」突如其來的官宣婚訊讓艾辰又驚又喜，忍不住追問自己什麼時候答應嫁給他，劉錚亮卻理直氣壯地回說：「妳反對啊？」展現難得的浪漫攻勢。

《小城良方》劇中肖戰與姜妍許下終身承諾（圖_愛奇藝國際版提供）

公開認愛後，劉錚亮主動吻上艾辰，還邊親邊脫外套，有趣的是，兩人連親熱都不忘鬥嘴，劉錚亮抱怨艾辰動作太粗魯，她撒嬌回應，「我要是真暴力，早就把你扒光了！還等你！」等鏡頭拉開，她曖昧笑稱準備要「開盲盒」，面對女友大膽挑逗，劉錚亮也不甘示弱，得意地回了一句，「有福了妳！」兩人火辣又甜蜜的互動，讓劇迷直呼，「導演拍得特別高明，畫面尺度完全正常，但畫外音遐想無限」。

從感情戲中的反差表現，到日常生活裡的細膩刻畫，肖戰花了不少心思在揣摩角色上，他坦言，《小城良方》比《藏海傳》更難演，因為古裝角色有特定的儀態跟身形要求，現代生活題材卻必須把這些東西放下來，演得越自然越好。

《小城良方》肖戰（右）與姜妍（圖_愛奇藝國際版提供）

迎來出道10周年，他近日受訪也談起自己在表演上的轉變，他透露，最大的成長是變得更有底氣了，現在不論是角色塑造或是跟創作者討論劇情，他都能勇於提出自己的想法。

剛開始演戲時，曾有前輩告訴他，隨著年紀增長，演員的內心會變得更加豐富，現在的他終於逐漸理解這番話，他說：「如果沒有這些年來的生活歷練，我覺得我演不了劉錚亮，因為這角色實在太貼近大家的日常，希望觀眾看劇時，會想到身邊的同事，或是曾在醫院遇過的醫生。」

《小城良方》肖戰在劇中展開救人救己的療癒之旅（圖_愛奇藝國際版提供）

至於如何評價出道10年的自己，肖戰謙虛表示，演技表現應該交由觀眾評斷，他已經盡力了，他也直言，天才型演員畢竟是少數，自己並沒有那麼幸運成為其中一員。不過，當初第一次讀到《小城良方》劇本時，他便產生過去從未有過的強烈演出欲望，拍攝完成後也對挑戰現實題材更有信心，認為未來再接演類似作品，心裡也更有底了。暖心療癒的《小城良方》全劇已在愛奇藝國際版上架。

精華 FAQ Q1：《小城良方》大結局中，劉錚亮和艾辰的感情進展如何？ 兩人終於修成正果，劉錚亮在聚餐上高調官宣婚訊，還主動吻上艾辰，展現從高冷到熱情主動的反差，也讓劇迷感受到濃厚甜蜜氛圍。

Q2：劇中廢墟灑下陽光的場景，代表了什麼意義？ 這場戲象徵劉錚亮某種程度上的新生，陽光穿過廢墟落在臉上，搭配他抬頭望向光源的表情，呼應角色走出陰影、重拾行醫初心的轉折。

Q3：肖戰如何看待自己出道10年的演藝成長？ 肖戰認為自己最大的成長是更有底氣，能主動和創作者討論角色，也坦言生活歷練讓他更能詮釋貼近日常的劉錚亮，對未來演現實題材更有信心。