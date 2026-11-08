當人類變成植物？末日科幻漫畫名作《愚者之夜》改編動畫11/26 Netflix 全球獨家上線

改編 自日本 漫畫 家安田佳澄同名科幻漫畫的動畫 《愚者之夜》（Fool Night），正式宣布於2026年11月26日在 Netflix 全球獨家上線，所有集數一次推出。

本作由日本動畫公司 Sunrise 與 SHAFT 首度攜手製作，集結內山昂輝、壽美菜子等實力派聲優，將原作充滿壓迫感的末日世界觀搬上螢幕。

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圖：尖端出版

《愚者之夜》故事背景設定在遙遠的未來，地球長年被厚重雲層籠罩，陽光無法照射大地，世界逐漸陷入永恆的冬夜。隨著大部分植物枯萎消亡，地球氧氣日益稀缺，人類的生存也面臨嚴重危機。

圖：X@「フールナイト」アニメ公式

為了延續文明，人類開發出名為「轉花」的特殊技術，透過手術將生命垂危的人類轉化為植物「靈花」，藉此產生維持生存所需的氧氣。接受手術的人不僅能獲得一筆補助金，也能在完全轉化前，度過人生最後約兩年的時光。

圖：X@「フールナイト」アニメ公式

主角神谷十四郎是一名生活困頓的年輕人，為了繳納稅金、維持日常生活，以及負擔罹患精神疾病母親的醫藥費，不得不日復一日地辛苦工作。然而，沉重的經濟壓力與殘酷的現實，逐漸消磨他對生活的期待。

「活著……連一件開心的事都沒有。」

當希望一點一滴消失，十四郎開始考慮接受「轉花手術」，將自己轉化為植物，以換取改變生活的機會。在這個看不見陽光的世界裡，他究竟會選擇繼續以人類的身分活下去，還是放棄原本的生命，成為植物迎向另一種存在？

圖：X@「フールナイト」アニメ公式

Sunrise × SHAFT 首度合作，兩大動畫名門聯手

本作最受矚目的焦點之一，莫過於 Sunrise 與 SHAFT 兩大動畫製作公司首度合作。Sunrise 曾打造多部知名動畫作品，《機動戰士鋼彈 水星的魔女》、《星際牛仔 Cowboy Bebop》等，而 SHAFT 則以鮮明的視覺風格與獨特的畫面表現聞名，這次共同負責《愚者之夜》的動畫製作，也讓不少動畫迷相當期待。

原作故事以陰暗、壓抑的末日世界為背景，融合科幻、社會寫實與人性議題，如何透過動畫影像呈現失去陽光的世界，以及人類轉化為植物的特殊設定，將是本次改編的重要看點。

圖：X@「フールナイト」アニメ公式

圖：X@「フールナイト」アニメ公式

內山昂輝領銜配音，實力派聲優陣容集結

聲優陣容同樣值得關注，主角神谷十四郎由內山昂輝擔任配音，女主角蓬萊詠子則由壽美菜子演出，另外還有榎木淳彌、遠藤綾與水內清光等聲優加入。透過不同聲優的聲線詮釋，如何呈現角色在絕望環境中的掙扎、恐懼與求生意志，也將是動畫的重要看點。

圖：X@「フールナイト」アニメ公式

圖：X@「フールナイト」アニメ公式

原作者安田佳澄分享動畫化感言，作品起點竟是辦公室裡的觀葉植物

《愚者之夜》即將推出動畫版，原作者安田佳澄也特別分享作品動畫化的感想，意外揭開這部科幻漫畫最初的創作起點。

安田佳澄繪製的動畫化賀圖。圖：X@「フールナイト」アニメ公式

安田佳澄透露，當初創作《愚者之夜》，其實只是因為想看見「冰冷的辦公室裡擺滿觀葉植物」這樣的景象，並沒有什麼周密的計畫，而是從自己喜歡的房間與空間氛圍出發，不斷延伸、建構出作品的世界觀。他也幽默形容，原本只是想打造自己喜歡的房間，沒想到這棟建築越蓋越歪，最後卻意外一路走到了動畫化。

圖：X@「フールナイト」アニメ公式

談及作品能夠推出動畫，安田佳澄也向一路支持《愚者之夜》的讀者表達感謝，並期盼透過動畫，讓更多從未接觸過原作的觀眾認識這部作品。他表示，希望大家能繼續支持自己創作的這部SF作品。

《愚者之夜》將於2026年11月26日在 Netflix 全球獨家上線。從獨特的末日科幻設定、兩大動畫公司的首次合作，到原作者安田佳澄親自分享創作故事，本作不只描繪人類如何在絕境中延續生命，更透過「轉花」這項特殊技術，探討人在失去希望時，究竟還能為自己做出什麼選擇。喜歡黑暗科幻、反烏托邦與深度人性題材的觀眾，不妨將這部作品加入追劇清單！

精華 FAQ Q1：《愚者之夜》何時會在Netflix全球獨家上線？ 這部動畫已宣布將於2026年11月26日在Netflix全球獨家上線，並採取一次推出所有集數的方式，讓觀眾能直接追完整部作品。

Q2：這部作品的核心世界觀與主題是什麼？ 故事設定在人類失去陽光、氧氣短缺的未來，透過「轉花」手術把瀕死者變成植物以維持生存，並進一步探討絕望、選擇與人性。

Q3：動畫版有哪些主要製作與聲優亮點？ 本作由Sunrise與SHAFT首度合作製作，主角神谷十四郎由內山昂輝配音，蓬萊詠子則由壽美菜子演出，另有榎木淳彌等聲優參與。