Netflix《餘命一年買男人》劇情看點！柴崎幸砸72萬日圓買下赤楚衛二，餘命倒數展開大人系戀愛

如果人生只剩下一年，你會選擇繼續存錢，還是終於為自己而活？

Netflix 日本 電影《餘命一年買男人》以大膽又反套路的設定，描寫一名將節儉奉為人生信條的40歲單身 女子，在得知自己只剩一年壽命後，竟決定花72萬日圓「買下」一名粉紅髮牛郎，展開前所未有的人生冒險。

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本作由柴崎幸、赤楚衛二雙主演，改編自吉川都里子的同名小說，並由《silent》導演風間太樹執導、《8年越しの花嫁 奇跡の実話》編劇岡田惠和操刀劇本，於2026年11月5日在Netflix獨家上線。

圖：木馬文化

不同於一般以絕症為主題的愛情電影，《餘命一年買男人》不急著渲染生命倒數的悲傷，而是透過女主角突然改變的人生選擇，探討金錢、孤獨、愛情與自我價值。當一個從不允許自己浪費金錢的人，終於決定把存款花在自己身上，她與這名被金錢買下的男人，又會發展出什麼樣的關係？

《餘命一年買男人》劇情介紹：得知只剩一年壽命，節儉女主角砸72萬日圓買牛郎

故事主角片倉唯（柴崎幸 飾）是一名40歲的單身女性，平時最大的興趣就是存錢。為了替未來的退休生活做好準備，她習慣精打細算，把每一筆支出都安排得井然有序，甚至認為戀愛 與結婚不但麻煩，還是一筆不划算的投資，因此長期過著不依賴他人的生活。

圖：映画ナタリー

然而，一次免費的癌症篩檢，卻徹底打亂了唯原本的人生計畫。當她得知自己只剩下一年壽命，過去努力累積的存款似乎突然失去了原本的意義。令人意外的是，唯並沒有如預期般陷入恐懼，反而產生一種奇妙的解脫感。

「反正都要死了，也沒必要再省了。」

抱持著這樣的想法，唯開始思考自己過去究竟錯過了多少事情。就在此時，一名染著粉紅色頭髮、外型亮眼的牛郎瀨名（赤楚衛二 飾）突然出現在她面前，開口詢問能不能借錢。面對這個突如其來的請求，唯竟做出連自己都意想不到的決定——拿出72萬日圓，直接「買下」瀨名。

圖：映画ナタリー

這筆金錢交易成為兩人關係的起點。唯要求瀨名陪伴自己，帶著他完成過去因為捨不得花錢而不敢嘗試的事情，包括坐進高級電影院欣賞電影、到遊樂場玩遊戲，以及在百貨公司地下美食街盡情購物。

對於習慣節儉的唯而言，這些看似平凡的消費，卻是她人生中從未真正享受過的奢侈；而對瀨名來說，這份原本建立在金錢上的契約，也逐漸超出他最初的想像。

圖：映画ナタリー

隨著相處時間增加，兩人開始看見彼此不為人知的一面。一個習慣獨自承擔所有事情，一個則因現實困境而不得不向他人求助，原本生活毫無交集的兩人，竟在這段不對等的關係中逐漸靠近。

圖：映画ナタリー

然而，當唯開始對瀨名產生真正的感情，兩人也不得不面對最殘酷的問題：如果生命真的只剩下一年，這段感情又能走到哪裡？而當金錢不再是兩人之間唯一的連結，他們是否還能坦率地面對彼此？

看點1：柴崎幸挑戰40歲節儉女子，從拒絕浪費到重新學會享受人生

由柴崎幸飾演的片倉唯，是一名將存錢視為人生目標的40歲單身女性。她習慣把生活安排得井井有條，對任何花費都精打細算，也不願輕易投入一段需要付出時間與情感的關係。然而，當餘命宣告打破她原本的人生規劃，唯才開始重新思考，自己究竟是為了未來而活，還是為了存錢而忽略了當下。過去捨不得買的東西、不敢嘗試的活動，以及始終被她排除在人生計畫之外的戀愛，都在這一年裡有了不同的意義。

圖：映画ナタリー

這個角色的有趣之處，在於唯並不是突然變得揮金如土，而是開始允許自己享受生活。她逐漸發現，過去一直認為不值得花錢的事情，或許正是讓人生變得豐富的重要體驗。柴崎幸將透過細膩的表演，呈現唯從理性克制到逐漸卸下心防的變化。尤其當她開始對瀨名產生依賴，原本習慣獨自生活的她，也必須重新學習如何接受他人的關心。

圖：映画ナタリー

看點2：赤楚衛二化身粉紅髮牛郎，72萬日圓買來的陪伴能否換到真心？

赤楚衛二在《餘命一年買男人》中飾演牛郎瀨名吉高，以藝名「龍馬」活動，是一名外型亮眼、染著粉紅色頭髮的男性。瀨名與唯的相遇，始於一場金錢交易。當他開口向唯借錢，原本只是希望解決眼前的困境，沒想到對方竟直接提出以72萬日圓買下他的陪伴，讓兩人建立起一段與一般戀愛截然不同的關係。

圖：映画ナタリー

有趣的是，這場交易顛覆了常見的戀愛故事設定。過去作品中的牛郎往往是以魅力吸引顧客，而這次卻是瀨名被唯以金錢「買下」，必須配合她完成各種人生清單。但隨著相處時間增加，瀨名逐漸發現，唯看似冷靜、理性，甚至對死亡毫不在意的態度背後，其實藏著難以言說的孤獨。

圖：映画ナタリー

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對瀨名而言，這段關係也不再只是單純的工作或金錢往來。他開始試圖理解唯的想法，並在一次次相處中，尋找自己能夠為她做些什麼的可能。赤楚衛二如何詮釋瀨名外表亮眼、內心卻有柔軟一面的反差，以及他與柴崎幸之間從陌生、試探到逐漸靠近的情感變化，都是本片的重要看點。

看點3：72萬日圓契約展開反套路戀愛，金錢交易逐漸變成真心相伴

「花72萬日圓買下一個男人」乍看之下充滿話題性，但《餘命一年買男人》真正想探討的，並不是金錢能否買到愛情，而是當兩個人以不同的理由進入一段關係，是否仍有機會建立真正的連結。

圖：映画ナタリー

唯原本認為，金錢可以解決大部分問題，只要不依賴別人，就能避免受到傷害；瀨名則因為自身處境，不得不向他人求助。兩人對金錢與人際關係的態度截然不同，卻在這場契約中意外找到共同點。對唯而言，瀨名是她第一次願意花錢換取陪伴的人；對瀨名而言，唯則是第一個不按照一般牛郎與顧客相處模式對待他的人。

圖：映画ナタリー

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隨著相處時間增加，兩人開始一起體驗生活中的小事。看電影、玩遊戲、購物，這些看似普通的活動，逐漸成為他們建立情感的重要過程。然而，當感情不再能用金額計算，原本清楚的交易關係也開始變得複雜。唯是否願意承認自己需要別人？瀨名又能否不再只是以被購買的身分留在她身邊？這段從金錢開始的關係，最終將走向何處，也成為電影最令人期待的情感核心。

圖：映画ナタリー

看點5：筒井道隆、西田尚美等實力派演員加盟，描繪主角以外的人生百態

除了柴崎幸與赤楚衛二的雙主演組合，電影也集結筒井道隆、西田尚美、濱田麻里、鳴海唯、森口瑤子、宮世琉彌、尾碕真花及近藤公園等演員，共同描繪兩位主角周遭的人際關係。筒井道隆飾演生山誠實，是唯的前上司，也是曾與她有過婚外情關係的男人。即使兩人已經分開，他仍持續關注唯的生活，為她原本平靜的人生增添另一層複雜的情感糾葛。西田尚美則飾演唯的同事丸山瑞穗。她身為妻子與母親，卻也有自己熱愛的事物，並以「花錢就是愛」的態度投入興趣，與唯過去凡事精打細算的生活方式形成對比。

圖：映画ナタリー

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此外，濱田麻里、鳴海唯等演員也將透過各自的角色，呈現家庭、工作與生活中不同的困境。這些人物不僅豐富了故事，也讓電影對金錢、情感與人生選擇的探討更加立體。當唯開始重新審視自己的生活，她周遭的人也映照出不同的人生樣貌：有人努力維持現狀，有人渴望改變，也有人在現實壓力下尋找新的出路。這些交錯的故事，讓《餘命一年買男人》不只是一段愛情故事，更是一部關於如何活出自己人生的作品。

圖：映画ナタリー

精華 FAQ Q1：《餘命一年買男人》最核心的故事設定是什麼？ 故事描述40歲節儉女子片倉唯得知自己只剩1年壽命後，反而花72萬日圓買下粉紅髮牛郎瀨名，藉由這段契約關係重新體驗生活與情感。

Q2：柴崎幸與赤楚衛二在片中各自飾演什麼角色？ 柴崎幸飾演把存錢當人生信條的單身女子片倉唯；赤楚衛二則飾演牛郎瀨名吉高，藝名為龍馬，兩人從交易開始，逐漸發展出複雜且真實的情感。

Q3：這部作品除了愛情外，還想探討哪些主題？ 作品不只談戀愛，也透過唯與瀨名的相遇，探討金錢、孤獨、自我價值與人生選擇，並提醒觀眾在有限生命中是否願意為自己真正活一次。