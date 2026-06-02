謝東霖宣布卸任「職業漫畫家」身分：當大家不再消費漫畫，就是我離開的時候

台灣知名漫畫家 謝東霖昨（30）日於簽書會及社群平台拋出震撼彈，正式宣布將卸下「職業漫畫家」身分，為長達十餘年的商業漫畫創作生涯畫下句點，引發讀者與出版界熱議。

謝東霖表示，自首部漫畫《西遊面紙》問世以來，幾乎每年都有新企劃與出版合約接續進行，持續打造一個又一個原創故事IP。然而，在完成最新作品《妖怪五星好評》後，他坦言已感受到創作模式走到極限，不僅長期設定的漫畫授權目標大多已達成，也逐漸出現創作倦怠。更重要的是，他觀察到近年作品的互動與銷售表現明顯下滑。雖然這可能反映整體漫畫市場與閱讀習慣的變化，但他認為身為商業漫畫家，若無法突破市場逆風，便應誠實面對現況。他在貼文中直言：「如果大家不再消費漫畫本身，那就是我離開的時候，我想現在就是時候了。」

不過，謝東霖強調，此宣告並非完全告別創作，他透露未來仍可能會出於個人興趣、在不考慮商業IP的前提下繼續創作，但將會更換筆名且不予公開，而是改用全新筆名重新出發，希望讓創作回歸興趣與熱情本身。此外，現階段仍有多項授權企劃正在進行中，未來也會持續推廣相關成果，歡迎粉絲、讀者繼續支持衍伸週邊，並向致上最深謝意。

消息曝光後，大批讀者湧入留言區表達不捨，「 雖然覺得可惜（我都有買老師的作品😆），但還是要祝福老師未來一切順利喔！」、「從神明開始追 謝謝優秀的台漫」、「要回來寫小說了嗎？白色七號老師」、「老師你超棒的！！不管你做什麼 永遠支持你！」等等，表達祝福，同時也感謝他多年來帶來的創意與幽默作品。

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回顧謝東霖 5 部暢銷代表作，依漫畫出版時間序：

1. 《西遊面紙》

2015，魔酒出版，輕鬆幽默類

—— 職業生涯起點與網路爆紅的黑色幽默

作為謝東霖職業漫畫家生涯的奠基之作，本作大膽重構了古典文學《西遊記》。唐三藏師徒四人在現代轉世或變身為各種充滿奇葩特質的人物，以極具張力的條漫形式與辛辣諷訊的對白，在網路社群迅速掀起現象級的轉發狂潮。這部作品不僅成功為他打開職業創作的大門，也確立了其獨樹一格的黑色幽默風格。

2. 《殺手的戀愛相談》

2020，鏡文學，戀愛故事類，分上下兩冊

——冷酷設定與顛覆反差萌綜合體

謝東霖擅長結合兩種反差主題創作，從此部作品開始嶄露頭角。頂尖殺手轉行當起「普通戀愛大師」？冷酷殺手用理性的殺人邏輯分析混亂的愛情問題，產生強烈笑點，作品以荒誕爆笑的情節，戳破各種現代戀愛的盲點，是一部充滿反差萌的愛情喜劇漫畫。

3.《神明便利商店》

2022，鏡文學，療癒幽默類，分上下兩冊

——現象級爆款台漫與多領域授權典範

此系列為謝東霖最具代表性的現象級爆款之作。作品將台灣傳統民間信仰（如媽祖、文昌帝君、土地公等）與現代高度發達的便利商店文化完美揉合，講述神明實習生在人間便利商店打工的爆笑日常。不僅實體書銷量突破萬冊、多次再版，更成功跨界授權改編為舞台劇與桌遊，成為近年台漫原創IP商業化最具指標性的成功案例。此作榮獲第15屆金漫獎（2024年）之跨域應用獎殊榮。

4. 《流氓書店》

2024，鏡文學，職場社會類

—— 用最硬派的角色包裝對出版業的深情致敬

故事講述一名滿身刺青、霸氣外露的前流氓老大，因緣際會下繼承了一家瀕臨倒閉的實體書店。謝東霖透過最「硬派」的角色形象，去撞擊充滿文青氣息的書香情懷，在無數爆笑的衝突中，幽默地諷刺了實體出版業面連的寒冬與怪現狀，是一部笑料不斷卻又對閱讀與紙本書充滿深情的動人之作。

5. 《妖怪五星好評》

2025，鏡文學，科幻魔幻類，分上下兩冊

—— 卸任前的最新力作，辛辣諷刺現代服務業

這是謝東霖宣布卸任前完成的最新長篇作品。故事圍繞著台灣傳統妖怪與現代社會病態的「客訴文化」展開，描繪妖魔鬼怪們在人間刻苦經營基業、卻必須向各式奇葩人類顧客低頭索求「五星好評」的荒誕日常。作品精準戳中現代服務業基層的痛點，笑中帶淚，充滿對社會現實的深刻洞察。

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