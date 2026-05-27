《鏡之孤城》票房突破10億！改編本屋大賞得獎作6/5重映

本屋大賞得獎作品改編《鏡之孤城》 北村匠海、蘆田愛菜、宮崎葵 豪華共演

編自第15屆本屋大賞得獎作品的奇幻動畫神作《鏡之孤城》（英文片名：Lonely Castle in the Mirror），故事描述就讀中學的小心，在學校遭受排擠而變得足不出戶，整天關在房間。就在某一天，房裡的鏡子突然綻放起神秘光芒，被吸入鏡中的小心，出現在她眼前的是童話故事中的城堡，以及6位素未謀面的國中生。帶著狼面具的少女「狼小姐」出現在7人面前，告訴他們是被選中的7個人，並且在城堡裡藏有一把鑰匙，找出鑰匙的人，就可以實現任何一個願望。時限為1年，在共同尋找鑰匙的期間，7人也愈來愈了解彼此，就在城堡逐漸變成7人特別的居身之所時，某起事件卻朝著他們來襲……《鏡之孤城》將於6月5日全台大銀幕經典重映。

《鏡之孤城》在日本歷史最悠久的電影入口網站「eiga.com」上，影迷評分高達4.0分（滿分5分），更勝同年上映的其他賣座動畫電影：《劇場版 咒術迴戰 0》（3.9分）、《名偵探柯南：萬聖節的新娘》（3.6分），影迷也紛紛留言表示：「超乎預期的佳作」、「不僅適合孩子們觀賞，也適合他們身邊的大人觀賞」、「影片結尾揭曉孤城祕密的場面讓我熱烈盈眶！」另外，《鏡之孤城》也在第46屆日本奧斯卡獲得「最佳動畫片」提名，日本票房更高達10.9億日圓（約2.05億台幣），可以說是影迷和業界人士都一致推崇的佳作！

《鏡之孤城》由影迷公認的「蠟筆小新劇場版神作」《蠟筆小新：風起雲湧 猛烈！大人帝國的反擊》導演原惠一執導，談到改編本片最困難的地方，導演原惠一表示，就是如何要將厚達550頁的原作（註：指日文版）壓縮到兩小時內，「故事的主角是七位國中生，但我透過將故事的重點放在一位名叫安西心的女孩身上，成功縮短了時長。」然而，因為《鏡之孤城》獲得了本屋大賞，且在日本銷售超過170萬冊，可以想見會有很多書迷期待這部電影，因此原惠一對於「不要破壞原作精髓」戰戰兢兢，「我覺得這次我最大的使命就是運用我的經驗，拍出一部不會扭曲原作的電影。」

導演原惠一透露，為了尋找適合女主角「小心」配音的人選，製作團隊聯繫了大約1,000個人，經過層層關卡後篩選至20個人，接著請他們像在排練那樣試錄片中的獨白，最後由當時沒有配音經驗的日本新銳女星當真亞美雀屏中選。談到選擇當真亞美的理由，導演原惠一表示：「當真小姐的聲音，最接近我內心聽到的版本。」他說，人們在讀漫畫或小說的時候，腦袋裡都會浮現一些聲音，如果電影裡的聲音不一樣，可能會覺得「不對勁」，「但聽到當真小姐的聲音，我立刻覺得『就是她了』！」

除了當真亞美之外，《鏡之孤城》還邀請日本人氣男星北村匠海為小心的好友「理音」配音、最近人氣開始攀升的日本新銳男星板垣李光人為其中一名孩子「昴」配音，日本知名女星宮崎葵負責擔綱最關心小心的「喜多嶋老師」、日本資深女星麻生久美子配音「小心的母親」，片中最關鍵的角色「狼小姐」則由日本知名女星蘆田愛菜配音，卡司陣容相當華麗，台灣影迷務必要把握在大銀幕觀賞本片的機會，《鏡之孤城》將於6月5日全台大銀幕經典重映。