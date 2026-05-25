《再見機器人》6/1海灘開放，我沒有忘記要接你回家──重映戲院、海報特典資訊一覽

《再見機器人》是一部沒有任何對話的動畫片，卻讓許多影迷「淚灑」戲院，所有喜愛狗狗和機器人的忠實影迷就像動畫中的狗狗一樣，期待著每年6月1日，因為，這天海灘終於開放，可以帶機器人回家了！

該部作品改編自美國漫畫家與童書繪本作家莎拉・維朗（Sara Varon）近15年前出版的無字圖像小說《Robot Dreams》，由西班牙名導帕布羅貝嘉執導，劇情講述一隻寂寞單身狗買了高科技機器人作伴，兩人在《動物方城市》般的紐約街頭共舞同歡，彷彿就此終結孤單。某天，他們在海灘上慵懶午睡，機器人醒來後卻再也無法動彈。命運將他們硬生生拆散，放任殘酷的思念將時光磨成鋒利的夢境。在無盡的等待中，他們幻想著重聚的那天。

《再見機器人》。圖/東昊影業

《再見機器人》。圖/東昊影業

《再見機器人》。圖/東昊影業

《再見機器人》。圖/東昊影業

《再見機器人》於第76屆坎城首映時口碑便大獲盛讚，更獲得獲得2023年「安錫動畫影展」另類長片大獎、第96屆「奧斯卡金像獎」最佳動畫長片提名。該部作品由東昊影業代理，今（2026）年夏天的第一天，一起帶機器人回家。以下為上映戲院一覽表、一般場海報特典及威秀特別場資訊。

《再見機器人》映戲院一覽表（官方Facebook持續更新）

《再見機器人》。圖/東昊影業

《再見機器人》一般場海報特典

《再見機器人》。圖/東昊影業

《再見機器人》特別場資訊（05/27 11:00起開放購票）

《再見機器人》。圖/東昊影業

《再見機器人》正式海報

《再見機器人》。圖/東昊影業