《朱音落語》改編同名漫畫 17歲女兒立志為父圓夢、抵達藝術巔峰！

動畫《朱音落語》（あかね噺）於2026年4月起正式開播，改編自同名原作漫畫，該作品於2022年起在日本《週刊少年JUMP》開始連載，講述日本重要傳統藝術「落語」，受到讀者廣大喜愛並引發了熱烈迴響，榮獲「2022年下一部漫畫大賞」、「2023年日本全國書店店員票選推薦漫畫」和「2023年漫畫大賞」等多項大獎！

該作品由末永裕樹擔任原作、馬上鷹將負責作畫，並由日本落語家林家木久彥負責監修。2025年台北國際動漫節，負責台版漫畫出版的東立出版社也邀請到兩位作者來台舉辦《朱音落語》全球首場簽名會。該作持續連載中，目前日文單行本進度將於6月出版第22集，台版漫畫將於7月出版第21集。

《朱音落語》。圖/「朱音落語」官方公式網頁

《朱音落語》。圖/「朱音落語」官方公式網頁

《朱音落語》。圖/「朱音落語」官方公式網頁

《朱音落語》。圖/「朱音落語」官方公式網頁

《朱音落語》。圖/「朱音落語」官方公式網頁

《朱音落語》。圖/「朱音落語」官方公式網頁

動畫製作由 ZEXCS（ゼクシズ）負責製作，其代表作有《闇影詩章》、《後空翻少年!!》，渡邊步導演執導，其代表作有《海獸之子》、《魔法帽的工作室》。片頭曲及片尾曲皆由有日本國民樂團之稱的「南方之星」主唱桑田佳祐負責，親自創作並演唱片頭曲《人誑し / ひとたらし》及片尾曲《AKANE On My Mind～饅頭こわい》，展現其對落語文化的興趣與喜愛；角色聲優則找來《咒術迴戰》永瀨安奈、《SPY×FAMILY》江口拓也和《【我推的孩子】》高橋李依等知名聲優等人擔綱演出。

落語是日本傳統藝能，類似單口相聲，其特殊處在於表演者維持坐姿，只利用手帕與扇子講述故事，以一人飾多角呈現詼諧幽默內容之形式演出。

《朱音落語》講述主角朱音從小就非常崇拜身為落語家的父親阿良川志太，經常在門後偷看父親練習的模樣。然而，父親參加「真打」晉升測驗卻遭到無情地逐出師門之後，澈底放棄了落語，此舉卻點燃了朱音內心想成為落語家的那把火。六年後，為了登上落語界的頂點「真打」，成為了高中生的她主動找上阿良川志熊拜師學藝，對方被她的熱情所感動，終於答應讓她加入。落語家們在語言藝術中激烈交鋒。一場正統落語傳奇，在此揭幕！

《朱音落語》。圖/「朱音落語」官方X帳號

《朱音落語》主視覺。圖/「朱音落語」官方X帳號

《朱音落語》第二彈主視覺。圖/「朱音落語」官方X帳號

《朱音落語》原作漫畫封面。圖/東立出版