《魔法帽的工作室》Netflix人氣動畫現正熱播 「麻瓜少女」能成為真正的魔女嗎？

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《魔法帽的工作室》原作漫畫及動畫主視覺海報。圖/四季出版、「魔法帽的工作室」官方X帳號
《魔法帽的工作室》原作漫畫及動畫主視覺海報。圖/四季出版、「魔法帽的工作室」官方X帳號

帽的工作室》（とんがり帽子のアトリエ）是家白濱鷗作品，由BUG FILMS 製作動畫，自2026年4月起開播以來，精緻流暢的作畫在社群上引發熱烈討論，聲優演出請到《前橋魔女》本村玲奈、《鬼滅之刃》花江夏樹擔綱主要角色，片頭曲「風のアンセム」（Wind's Anthem）由Eve演唱（feat. suis from Yorushika），片尾曲「ただ美しい呪い」由Nakamura Hak演唱。

原作漫畫是自2016年起開始連載的魔法奇幻作品，提名獲獎無數，包含「2018年日本3000家書店店員推薦漫畫 第1位」、「2018漫畫大賞入榜」、「這本漫畫真厲害！2018」第6位及榮獲美國「Harvey Award 最佳漫畫獎」等殊榮，全系列銷售高達750萬冊，日文單行本目前已連載至第16本，由講談社出版，台版漫畫進度則隨著動畫開播出版至第9集，由四季出版代理。相信隨著動畫的播出，台灣的讀者也能很快地看到後續漫畫內容！

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《魔法帽的工作室》故事描述憧憬魔法的普通少女可可，在遇見造訪村莊的魔法師奇夫利使用魔法的模樣後，為了能夠救出被禁忌魔法石化的母親，便開始跟著奇夫利學習如何使用魔法，雖然活在「唯有註定生為魔法師的人才能成為魔法師」的世界，可可卻獲准成為魔法師的徒弟，以成為獨當一面的「魔法師」為夢想目標努力。動畫現於播出，每週一晚間10點更新，目前已播出6集，預計將播出13集。

《魔法帽的工作室》。圖/「魔法帽的工作室」官方X帳號

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作者白濱鷗繪製動畫化賀圖。圖/「魔法帽的工作室」官方X帳號

動畫《魔法帽的工作室》正式PV

片頭曲「風のアンセム」

片尾曲「ただ美しい呪い」

主要角色個人海報

《魔法帽的工作室》可可。圖/「魔法帽的工作室」官方X帳號

《魔法帽的工作室》奇夫利。圖/「魔法帽的工作室」官方X帳號

《魔法帽的工作室》。圖/「魔法帽的工作室」官方X帳號

《魔法帽的工作室》。圖/「魔法帽的工作室」官方X帳號

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主視覺海報

《魔法帽的工作室》。圖/「魔法帽的工作室」官方X帳號

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