《偕雲前往北北西》絕美北歐冒險故事動畫化！展開一場冰島觀光與意外的懸疑冒險

由日本漫畫家入江亞季（入江亜季）連載創作的漫畫作品《偕雲前往北北西》（北北西に曇と往け），正式宣布將製作改編動畫，令許多喜愛原作的讀者都期待動畫化後，能再升級精緻原畫內容，將震懾人心的冰島風光完美呈現！《偕雲前往北北西》自2016年起開始連載，由於作品日前自日本KADOKAWA移籍出版社「雪割草」，4月30日出版的續篇《北北西に曇と往け 続の1》，繼續延續前7集單行本內容，製作不同以往漫畫尺寸的A4大開本，讓讀者能更清楚鑑賞漫畫內容。台版漫畫進度則由台灣角川出版至第7集，期待續篇也能很快地與台灣讀者相遇。

《偕雲前往北北西》是一部以北歐冰島之旅及推理為主題的青年漫畫，劇情講述17歲的日裔少年御山慧以偵探為業，接受當地居民大大小小的委託接案維生，並擁有能與自己的愛車溝通的特殊異能，然而，就在發現與遠在日本的弟弟三知嵩失去聯繫之後，慧愜意自在的冰島生活便逐漸染上了神祕懸疑的色彩……

入江亞季以獨特的古典精緻畫風聞名，筆下的世界常與魔法主題相關，代表作有《小亂之魔法家族》（乱と灰色の世界）、《群青學舍》（群青学舎）等漫畫作品。

《乱と灰色の世界》1巻。圖/HARTA COMIX

《群青学舎》一巻。圖/HARTA COMIX

官方X帳號公布動畫製作的同時，入江亞季也特別繪製紀念插畫，並發表感言：「《偕雲前往北北西》宣布改編動畫了！無論您是否讀過這部作品，也希望動畫為您帶來前往冰島的感受！」

《偕雲前往北北西》作者入江亞季繪製紀念插畫

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《偕雲前往北北西》作者入江亞季繪製紀念插畫。圖/「偕雲前往北北西」官方X帳號

《北北西に曇と往け 続の１》。圖/雪割草出版社

《偕雲前往北北西》。圖/台灣角川