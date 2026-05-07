《名偵探柯南 引爆摩天樓》首部系列電影重映！回到1997年見證經典

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《名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版》。圖/普威爾
《名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版》。圖/普威爾

逢《》TV30週年！首部系列電映5/8重返大銀幕

《名偵探柯南 引爆摩天樓》是柯南劇場版系列第一部作品，自1997年首度上映以來，便以其嚴謹的建築美學犯罪、緊湊的倒數計時以及浪漫至極的「紅線抉擇」成為影史經典。當摩天大樓淪為巨大的炸彈迷宮，陷入絕境的柯南（新一）該如何引導小蘭，在生與死之間做出最終抉擇？

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《名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版》將首次在臺灣以全新高畫質的面貌呈現，無論是想重溫兒時的回憶，還是想在4K高畫質中捕捉細節，敬請把握機會在大銀幕上觀看劇場版傳奇經典神作！《名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版》將於5月8日在臺上映。

《名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版》。圖/普威爾

《名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版》。圖/普威爾

《名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版》。圖/普威爾

《名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版》。圖/普威爾

《名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版》。圖/普威爾

為回饋影迷粉絲，片商普威爾規劃具收藏價值的特典，只要在活動期限內購票，就有機會獲得。第一波特典為「 第1彈紀念徽章 」，上映首週限定（5/8 起）；第二波特典為「 第1彈主視覺角色胸章 」，上映第二週限定（5/15 起）。上述特典將會在各首輪戲院隨票發放，凡購買《名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版》電影票2張，即可獲贈一枚，數量有限，送完為止。

《名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版》。圖/普威爾

劇情簡介

《名偵探柯南 引爆摩天樓》劇情聚焦在透露著隱隱危機的高聳摩天大樓，以及一連串發生在市區的炸彈爆炸事件，歹徒高明的犯案手法令警方疲於奔命、苦無破案線索，柯南在辦案過程中亦面臨了有史以來最大的推理挑戰。在危機四伏的惡劣情勢下，名偵探柯南將如何破解大都會中的黑暗之謎？

《名偵探柯南 引爆摩天樓 4K數位修復版》。圖/普威爾

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