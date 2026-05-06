《花綠青綻放之時》找尋煙火的秘密──萩原利久x古川琴音 首次擔綱聲優

耗時10年打造！《花綠青綻放之時》揭開失落煙火的秘密

日本動畫長片《花綠青綻放之時》入圍第76屆柏林影展主競賽單元的，並獲選為今年金馬奇幻影展雙開幕片之一，將於5月29日在全台上映。動畫找來日本新生代演員萩原利久與古川琴音聯手獻聲，兩人拋開過往豐富的戲劇演出經驗，從零開始挑戰聲音表演，為電影注入充滿生命力的清新能量。

《花綠青綻放之時》。圖/華映娛樂提供

《花綠青綻放之時》以面臨拆遷的老字號煙火工廠「帶刀煙火店」為舞台，描述青年帶刀敬太郎在父親失蹤後，試圖完成傳說中的煙火「守破離」，他與返鄉的青梅竹馬式森薰重逢後，在短短兩天內交織出的情感與抉擇。導演四宮儀俊在金馬奇幻影展開幕時快閃出席，除了對總統府建築印象深刻外，也對奇幻影展的輕鬆歡樂氣息及首映時的超大銀幕直呼難忘，首次訪台的他笑說：「行程太趕，無法體驗台灣聞名的夜市美食啊！」而動畫放映後大獲好評，而觀眾也對導演以手工創作出的絕美畫面直呼震撼！再加上配樂極具巧思，結合出沉浸式的體驗，口碑滿滿。

《花綠青綻放之時》。圖/華映娛樂提供

日本「國寶級帥哥」萩原利久 詮釋叛逆反骨男孩 跨足聲優界直言難度超乎想像

《花綠青綻放之時》萩原利久。圖/華映娛樂提供

而電影的配音同樣讓觀眾印象深刻，動畫邀請近年活躍於影視圈的新生代演員萩原利久及古川琴音為男女主角配音，首次跨足聲優的兩不約而同地表示，配音工作比想像中困難許多。萩原利久演出過《3年A班》、《勿說是推理》等作品，並以《美麗的他》系列走紅，在「國寶級帥哥」票選中榜上有名，還即將在暑假來台灣辦見面會！這次首度挑戰聲優，他透露之前在綜藝節目中體驗過聲優工作，並接受《航海王》聲優山口由里子的指導，但這回為長篇動畫配音，不能隨性發揮，同時還要配合角色口型，讓他感受到前所未有的壓力。

萩原說：「因為是完全陌生的環境，那種未知的恐懼其實很強烈，但在看過分鏡表之後，我完全被畫面的力量震撼，覺得這會是一部很厲害的作品，片中描繪的那種男孩特有的叛逆反骨精神，我認為大家或多或少都曾經擁有也能有所共鳴。」

氣質女星古川琴音配音初體驗好崩潰 卡關急喊「再多給我一天時間」

《花綠青綻放之時》古川琴音。圖/華映娛樂提供

氣質獨特的古川琴音曾演出過《偶然與想像》、《喜劇開場》等作品，並擔任日版《不能說的·秘密》電影女主角，演技實力受到肯定，首度為動畫電影配音的她笑說：「我一直對聲優的工作很有興趣，所以接到邀約當下的感覺是『機會終於來了！』完全沒想到會在錄音室吃那麼多苦，聲優最大的難處在於無法自己決定停頓點，在演戲時停頓也是一種情緒，但在為動畫配音時，節奏早已固定，我必須把自己的聲音放進既有的框架裡，這讓我難以適應，甚至一度陷入不知所措的狀態。」古川透露，她在配音初期因為無法呈現理想中的角色狀態，曾主動向工作人員提出再讓她多錄一天的請求，她表示當時自己內心也很急，但越想做好，越做不到，幾乎快崩潰。

直到導演四宮義俊建議古川用心去感受角色當下的呼吸跟感覺，她才逐漸抓住節奏，開始透過身體去帶動聲音，例如想像奔跑或墜落時的呼吸變化，不再只是單純地唸出台詞。她說：「片中讓我印象最深刻的一句台詞是『無論什麼事情都會迎來終點，問題在於怎麼結束』，這很能代表薰的冷靜性格。」

萩原利久跟古川琴音之前曾在電影《花束般的戀愛》中合作過，已有一定默契，萩原表示，古川的聲音很有魅力，加上細膩的語氣控制，很能帶動他的情緒，兩人相互打氣，還會在配音時會透過簡單動作幫助彼此進入狀態，像是小幅度跑動或拉拉手臂，以增加呼吸與情緒的真實感。

《花綠青綻放之時》。圖/華映娛樂提供

談到關於煙火的回憶時，古川表示，畫家山下清有一幅代表作《長岡的花火》，她在看完這幅畫作後跑去看了長岡花火大會，由於當地不像東京高樓林立，滿天絢爛的煙火景象令她至今難忘。萩原則笑稱他記得自己5、6歲時有跟家人去過煙火大會，但那天剛好買了新的遊戲軟體，所以他整場就像個小屁孩般只是低頭玩掌上遊戲機，以後有機會他一定會好好地欣賞煙火。

劇情簡介

《花綠青綻放之時》故事描述以一間創業330年的煙火工廠「帶刀煙火店」為中心，煙火店面臨土地徵收的壓力，圍繞著在那裏成長的年輕人、還有傳說中的夢幻煙火「守破離」所展開的物語。年輕的敬太郎在煙火店堅守了4年，為了代替忽然失蹤的父親完成夢幻煙火的製作，一直獨自沉浸在工作中。另一方面，在東京生活的兒時玩伴式森薰，因為過去的一場事件，選擇離開故鄉。然而，在煙火店即將拆的前一天，她回到了此地。久別重逢的兩人，為了揭開失落煙火的秘密，展開了一場意想不到的計畫……。《花綠青綻放之時》將於5月29日上映，更多電影資訊，請上👉「華映娛樂」官方臉書粉絲團。

《花綠青綻放之時》。圖/華映娛樂提供

《花綠青綻放之時》。圖/華映娛樂提供