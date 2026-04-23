《黃泉使者》發行突破600萬冊！荒川弘最新奇幻力作動畫將連播2季

《黃泉使者》結合和風氣氛、戰鬥及妖異等元素，是由經典IP《鋼之鍊金術師》《百姓貴族》《銀之匙》作者荒川弘創作的最新奇幻力作，該部作品於2021年12月起在《月刊少年GANGAN》（月刊少年ガンガン）連載，目前2026年5月號已連載至第52話，日版已出版第12集單行本，累計發行量突破600萬冊，台灣則由東立出版至第11集。

《黃泉使者》第52話連載於《少年月刊GANGAN》2026年5月號。圖/東立出版『黄泉のツガイ』公式＠TVアニメ @TSUGAI_GANGAN

《黃泉使者》日版第12集封面。圖/日本出版販売株式会社

《黃泉使者》第1集單行本封面。圖/東立出版

《黃泉使者》故事描述生活在文明落後、深山村落的少年尤爾（日文發音與夜晚 [よる] 同音），每天過著悠閒的生活，但雙胞胎妹妹阿薩（日文發音與夜晚 [あさ] 同音）則被幽禁在村中的大牢。悠哉的村子看似與世無爭，卻壟罩著難以言喻的不自然氣息。

某天，村子的「結界」被強行打破，村民們慘遭身穿軍服的入侵者殺害，阿薩竟也慘死在尤爾面前。面對眼前突然發生的災厄，尤爾被迫與同伴一同逃往文明進步的「下界」，與此同時，尤爾得知了原來自己所認知的「妹妹」並非本人，自稱為真正的「阿薩」則身處敵軍之中。為躲避對方追擊，尤爾召喚出了自己的使者「左」與「右」，揭開前所未見的使者之戰。

《黃泉使者》尤爾。圖/取自「黄泉のツガイ」TVアニメ公式X 《黃泉使者》阿薩。圖/取自「黄泉のツガイ」TVアニメ公式X 《黃泉使者》使者 左右大人。圖/取自「黄泉のツガイ」TVアニメ公式X

動畫開播就有好消息，2026年4月4日起首播後將連續播映兩季內容，讓「牛媽」（荒川弘的別稱）粉絲一次追番追得過癮！現可於Netflix、動畫瘋及LINETV收看，目前已上架1至3集，4月26日將上架第4集，每周日固定更新。

主角「尤爾」由小野賢章配音，妹妹「阿薩」則由宮本侑芽負責，更有中村悠一、久野美咲 、島袋美由利、諏訪部順一等堅強聲優陣容共同演出。動畫製作由Bones製作，「骨頭社」同時也是荒川弘作家人氣大作《鋼之鍊金術師》的製作團隊，另也製作了《我的英雄學院》、《路人超能100》等優質動畫作品，可以保證絕對是「高品質」產出；片頭曲「飛行之時」（飛ぶ時）由創作歌手Vaundy創作並演唱，片尾曲「飛吧」（飛ぼうよ），同樣是Vaundy創作，但由覆面系歌手yama演唱詮釋。

片頭曲「飛ぶ時」by Vaundy

片尾曲「飛ぼうよ」by yama

《黃泉使者》PV 第1篇

《黃泉使者》PV 第2篇

《黃泉使者》精彩動畫劇照

《黃泉使者》尤爾。圖/取自「黄泉のツガイ」TVアニメ公式X

《黃泉使者》阿薩。圖/取自「黄泉のツガイ」TVアニメ公式X

《黃泉使者》戴拉。圖/取自「黄泉のツガイ」TVアニメ公式X

《黃泉使者》卡布。圖/取自「黄泉のツガイ」TVアニメ公式X

《黃泉使者》尤爾兒時。圖/取自「黄泉のツガイ」TVアニメ公式X

《黃泉使者》尤爾。圖/取自「黄泉のツガイ」TVアニメ公式X

《黃泉使者》尤爾。圖/取自「黄泉のツガイ」TVアニメ公式X

《黃泉使者》。圖/取自「黄泉のツガイ」TVアニメ公式X

《黃泉使者》。圖/取自「黄泉のツガイ」TVアニメ公式X